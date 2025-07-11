Россиян научили, как действовать при утечке персональных данных

В некоторых ситуациях он посоветовал обращаться в полицию. Если ваши персональные данные были использованы для получения кредита, оформления сим-карты или совершения мошенничества, обязательно подать заявление. Собеседник RT отметил, что то необходимо не только для вашей защиты, но и для последующего юридического восстановления репутации и аннулирования подобных операций.