Россиян научили, как действовать при утечке персональных данных

«Менеджеры паролей могут предупредить, если ваши данные обнаружены в слитых базах. Многие сервисы отправляют уведомления о подозрительных входах — например, с необычных устройств или локаций. Обращайте внимание на такие сообщения, а также на запросы на сброс пароля и неожиданные уведомления от банков», — рекомендовал эксперт.
Эксперт порекомендовал сразу сменить пароли, особенно для электронной почты, онлайн-банкинга, «Госуслуг» и социальных сетей, а также просмотреть в настройках аккаунтов список активных сессий и устройств. Все подозрительные подключения следует немедленно перервать.
«Уведомите банк, если есть вероятность компрометации ваших карточных данных или паспорта, через официальные каналы (горячая линия, мобильное приложение, личный кабинет) и сообщите о возможной компрометации данных. Попросите усилить безопасность счетов — например, ограничить операции без вашего подтверждения», — уточнил Куликов.
В некоторых ситуациях он посоветовал обращаться в полицию. Если ваши персональные данные были использованы для получения кредита, оформления сим-карты или совершения мошенничества, обязательно подать заявление. Собеседник RT отметил, что то необходимо не только для вашей защиты, но и для последующего юридического восстановления репутации и аннулирования подобных операций.
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