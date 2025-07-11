Риэлтор раскрыла, как новые правила по семейной ипотеке изменят цены жилья

«В регионах мне видится другая перспектива. По Семейной ипотеке в мае 2025 года банки выдали 33,9 тысячи кредитов на сумму 203 млрд рублей, в апреле 2025 года чуть больше, но незначительно. По июню 2025 данных пока нет. Гипотетически, спрос на Семейную ипотеку сохраняется в том же объеме и 40% от этого количества “переедет” в регионы. Следовательно, в регионах растет спрос на новое жилье», — рассказала риэлтор.