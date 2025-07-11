Риэлтор раскрыла, как новые правила по семейной ипотеке изменят цены жилья

«Я думаю, что предложение Валентины Матвиенко, теперь уже поддержанное Минфином, ограничить использование “Семейной ипотеки” только регионом проживания заемщика может существенно повлиять на рынок жилья в России, особенно в крупнейших агломерациях», — сказала она.
Эксперт напомнила слова спикера Совфеда о том, что более половины выданных кредитов в рамках программы «Семейная ипотека» приходится на четыре региона: Москву и Московскую область, Петербург и Ленинградскую область. По словам Ирины Киселевой, введение ограничений приведет к снижению спроса на жилье в этих субъектах.
Снижение цен на квартиры в новостройках остается под вопросом, продолжила она, но возможно в краткосрочной перспективе это и случится, особенно в сегменте новостроек эконом- и комфорт-класса, которые активно покупались по льготной программе региональными покупателями. Также специалист не исключила замедление запуска новых строительных объектов, ориентированных на массовый спрос.
«В регионах мне видится другая перспектива. По Семейной ипотеке в мае 2025 года банки выдали 33,9 тысячи кредитов на сумму 203 млрд рублей, в апреле 2025 года чуть больше, но незначительно. По июню 2025 данных пока нет. Гипотетически, спрос на Семейную ипотеку сохраняется в том же объеме и 40% от этого количества “переедет” в регионы. Следовательно, в регионах растет спрос на новое жилье», — рассказала риэлтор.
Она добавила, что на этом фоне начнется развитие локальных строительных рынков, что приведет к некоторому росту цен на жилье в привлекательных для жизни городах.
Кроме того, по мнению Ирины Киселевой, при снижении спроса в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области застройщики могут применить весь арсенал поддержки уровня продаж -скидки, акции, рассрочки без процентов, бонусы на отделку, технику и так далее. Но не сразу, только если спрос упадет значительно.
Также она не исключила рост цен на жилье. «Застройщики столиц и их областей в перспективе будут вынуждены замедлить темпы строительства, и чтобы покрыть у кого убытки, у кого недополученную прибыль начнут постепенно повышать стоимость квадратного метра, внимательно отслеживая спрос со стороны покупателей и их возможности совершать такого рода покупки», — пояснила специалист.
Риэлтор отметила, что инициатива сбалансирует рынок, снизив перегрев в Москве и Петербурге. В регионах, наоборот, ожидается оживление спроса — трудоспособное население останется жить и работать в регионах.
«Однако если ограничение введут резко, возможна временная стагнация на рынке новостроек. Правительству важно постепенно менять правила, особенно, в такой чувствительной области, как улучшение жилищных условий и кредитование населения», — заключила Ирина Киселева.
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