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Песков заявил о дефиците кадров в экономике

Кадровый дефицит наблюдается не только в сфере средств массовой информации, но и в российской экономике в целом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Дефицит кадров остается актуальной проблемой не только для СМИ, но и для всей российской экономики, отметил официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о нехватке специалистов в журналистике, он подчеркнул: «Кадры — это ведь не сугубо журналистская проблема. Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов. Это те реалии, в которых мы все живем».

Песков выразил мнение, что у сложившейся ситуации есть потенциальное решение.

«Если нащупать нишу информации on-demand и хорошо ее продавать, то возникнет возможность предлагать более высокие зарплаты в отрасли. Когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант», — отметил пресс-секретарь Кремля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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