Песков заявил о дефиците кадров в экономике

Отвечая на вопрос о нехватке специалистов в журналистике, он подчеркнул: «Кадры — это ведь не сугубо журналистская проблема. Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов. Это те реалии, в которых мы все живем».