Песков заявил о дефиците кадров в экономике

Дефицит кадров остается актуальной проблемой не только для СМИ, но и для всей российской экономики, отметил официальный представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о нехватке специалистов в журналистике, он подчеркнул: «Кадры — это ведь не сугубо журналистская проблема. Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов. Это те реалии, в которых мы все живем».
Песков выразил мнение, что у сложившейся ситуации есть потенциальное решение.
«Если нащупать нишу информации on-demand и хорошо ее продавать, то возникнет возможность предлагать более высокие зарплаты в отрасли. Когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант», — отметил пресс-секретарь Кремля.
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