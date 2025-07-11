Отложенный старт: зачем в Госдуме перенесли запуск единого платежного QR-кода

Инициатива с универсальным QR-кодом для совершения платежей обсуждается уже не первый год. Изначально ее предполагалось реализовать как механизм, позволяющий покупателю самому выбирать способ оплаты: через Систему быстрых платежей, банковские приложения или цифровой рубль, когда тот станет доступен. По сути, это должен быть инструмент, объединяющий в себе удобство, здоровую конкуренцию между системами оплаты и контроль за незаконными операциями. Концепция изначально разрабатывалась Банком России совместно с Национальной системой платежных карт, и в декабре 2024 года соответствующий законопроект вновь был внесен в Госдуму. Однако, несмотря на поддержку на уровне регулятора и крупных банков, его реализация не так проста, как предполагалось.
«Законопроект об универсальном QR-коде был внесен в Госдуму 20 ноября 2024. 22 мая 2025 года нижняя палата приняла в первом чтении многострадальный законопроект, однако, изначально его введение уже предусматривалось с 1 января 2026 года, когда операторы переводов денежных средств должны будут предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода посредством специального единого универсального платежного QR-кода. При сканировании такого кода покупатель будет попадать на страницу, где ему предложат выбрать подходящий способ оплаты. Оператором системы выступит Национальная система платежных карт, которая уже обслуживает систему платежный карт МИР», — рассказывает о судьбе законопроекта Владимир Осипов, профессор и зав. кафедрой мировой экономики МГУ.
Что изменилось?
Во второй версии законопроекта уже появились некоторые изменения. Во-первых, предлагается ввести запрет на взимание платы за услуги оператора QR-кодов — это важно, чтобы не было дополнительной нагрузки на бизнес. Но при этом из проекта по-прежнему исключены механизмы совместимости между разными операторами. То есть если несколько крупных банков создадут свои версии системы, нет гарантии, что они смогут «разговаривать» между собой. Кроме того, отдельной оговоркой указано, что обязанность по использованию универсального QR-кода не будет распространяться на трансграничные переводы, а значит, не затронет сегмент международных платежей.
Тем временем судьба цифрового рубля тоже обретает новые временные ориентиры. Массовый старт проекта, который ранее ожидался в середине 2025 года, отложен. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина официально сообщила, что запуск откладывается. В дальнейшем стало известно, что реализация проекта будет проходить в несколько этапов. С сентября 2026 года операции с цифровыми рублями должны будут поддерживать крупнейшие банки страны. Через год к ним подключатся кредитные организации с универсальной лицензией. А завершится подключение всей системы в сентябре 2028 года, когда цифровую валюту начнут использовать и банки без универсальной лицензии.
Поспешай медленно
Такой подход отражает новую стратегию регулятора: не торопиться, а идти пошагово. Причина в том, что техническая и организационная подготовка к запуску оказалась сложнее, чем казалось изначально. По словам заместителя председателя Банка России Зульфии Кахрумановой, при планируемом запуске банки столкнулись с рядом технических вызовов. Прежде всего, с вопросами технологической независимости и совместимости существующих платформ. Кроме того, для полноценной работы цифровой валюты нужны надежные каналы связи, защищенная инфраструктура и готовность как со стороны бизнеса, так и потребителей.
Любопытно, что в законодательстве предусмотрено освобождение от обязанности принимать цифровой рубль в ряде случаев. Например, если торговая точка работает в зоне без интернета, или если годовая выручка бизнеса не превышает 5 миллионов рублей. Это своего рода компромисс, который учитывает реалии регионов и малого бизнеса.
Следует иметь в виду, что QR-коды должны обеспечивать возможность оплаты товаров и услуг, в том числе и цифровыми рублями: то есть требуется время и решения по гармонизации платежной системы и платформы по ведению счетов в цифровых рублях.
В чем идея переноса сроков?
Параллельно развивается идея создания банковского консорциума, который должен взять на себя реализацию архитектуры универсального QR-кода. В сентябре 2024 года был подписан меморандум между тремя ключевыми участниками — Сбербанком, Альфа-банком и Т-банком. Они планируют выстроить единую платформу, на базе которой будет работать новая система оплаты. В рамках консорциума предусмотрено два уровня участия: учредители-инвесторы, которых может быть не больше двенадцати, и остальные участники. Это, по сути, попытка сформировать устойчивую экосистему, способную конкурировать с иностранными технологиями и обеспечить цифровой суверенитет.
Важно понимать, что и цифровой рубль, и универсальный QR-код это не просто очередные платежные инструменты. Это части одной большой реформы. Ее цель — создать в России такую финансовую инфраструктуру, которая будет не только эффективной, но и независимой. На фоне санкционного давления и ограничения доступа к международным сервисам такие инициативы приобретают особую актуальность. Но именно из-за своей значимости они требуют очень точного и осторожного подхода. Быстро запустить — значит столкнуться с возможными отказами, сбоями, сложностями для бизнеса и недоверием со стороны граждан.
«Дополнительная причина состоит в том, что платежную систему единого QR-кода следует качественно протестировать на предмет возможных кибератак, так как нарушение платежных процессов злоумышленниками может привести к непоправимым последствиям для всей финансовой системы, то есть снова нужны время и деньги для тестирования системы, поиска уязвимостей и их устранения», — резюмирует Владимир Осипов.
К чему приведет отсрочка?
Безусловно, реализация этих проектов изменит рынок платежей. Универсальный QR-код сделает оплату проще, уберет каскад посредников, повысит конкуренцию между банками. Цифровой рубль, в свою очередь, может изменить саму логику хранения и передачи денег — особенно в сегменте клиентских платежей и государственных выплат. Он открывает двери для автоматизации процессов, сокращения издержек и даже реализации «умных» контрактов в социальной сфере.
По данным Банка России, общая сумма покупок по QR-кодам и биометрии в 1 квартале 2025 года выросла вдвое в годовом выражении и достигла 1,1 трлн руб. Это небольшая сумма, составившая всего 5,8% от совокупного оборота розничной торговли в России, а если еще учитывать и оплату в секторе услуг, то в процентном отношении доля покупок товаров и услуг в РФ по QR-кодам и биометрии была бы еще меньше. То есть цифровые и биометрические платежи пока использует меньшинство.
Поэтому у банков и государства сейчас главный ресурс — время. Временной зазор до 2026 года может быть использован не только для доработки технологий, но и для выстраивания прозрачных правил игры. Успех всей реформы будет зависеть не только от технической реализации, но и от доверия. Со стороны бизнеса, граждан, экспертов. Чтобы оно появилось, нужно, чтобы система была предсказуемой, понятной и по-настоящему удобной.
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