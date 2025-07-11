Отложенный старт: зачем в Госдуме перенесли запуск единого платежного QR-кода

Инициатива с универсальным QR-кодом для совершения платежей обсуждается уже не первый год. Изначально ее предполагалось реализовать как механизм, позволяющий покупателю самому выбирать способ оплаты: через Систему быстрых платежей, банковские приложения или цифровой рубль, когда тот станет доступен. По сути, это должен быть инструмент, объединяющий в себе удобство, здоровую конкуренцию между системами оплаты и контроль за незаконными операциями. Концепция изначально разрабатывалась Банком России совместно с Национальной системой платежных карт, и в декабре 2024 года соответствующий законопроект вновь был внесен в Госдуму. Однако, несмотря на поддержку на уровне регулятора и крупных банков, его реализация не так проста, как предполагалось.