Опрос: сколько на самом деле вы «стоите» на рынке труда

Согласно свежему исследованию Финансового университета при правительстве РФ, средняя желаемая зарплата россиян в 2025 году выросла на 16% от показателей прошлого года и продолжает заметно опережать реальную динамику доходов россиян. В то же время часть работодателей сообщили о своих планах снижать размеры премий сотрудникам.