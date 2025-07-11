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Опрос: сколько на самом деле вы «стоите» на рынке труда

Финансы Mail спросили своих читателей об их уровне дохода, карьерных целях и насколько текущий доход соответствует их ожиданиям.

Алексей Зотов
Обозреватель
Источник: Freepik

Согласно свежему исследованию Финансового университета при правительстве РФ, средняя желаемая зарплата россиян в 2025 году выросла на 16% от показателей прошлого года и продолжает заметно опережать реальную динамику доходов россиян. В то же время часть работодателей сообщили о своих планах снижать размеры премий сотрудникам.

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