Названы самые крупные поставщики шоколада в Россию

Так, согласно доступным данным, больше всего шоколада за январь-апрель текущего года Россия импортировала из Германии — на 67,2 миллиона долларов. На втором месте расположилась Италия с 38,6 миллиона долларов, а замкнула тройку Бельгия с поставками на 27,5 миллиона.
В пятерку также вошли Турция и Казахстан, откуда шоколада приехало на 19,4 миллиона и 15,4 миллиона долларов соответственно. Также в числе лидеров, судя по данным прошлых лет, могла бы быть и Белоруссия, однако с 2022 года страна не раскрывает подробностей статистики по торговле.
Следом по величине поставок РФ расположились Польша (12,7 миллиона долларов), Китай (8,6 миллиона), Австрия (5,5 миллиона), Болгария (3,7 миллиона) и Армения (3,2 миллиона). Замкнули топ-15 Испания, продавшая России шоколада на 2,7 миллиона долларов, Литва — 2,6 миллиона, Сербия — 2,4 миллиона, Таиланд — 1,3 миллиона и Латвия — 1,1 миллиона.
Среди этих стран больше всего за год, по сравнению с январем-апрелем 2024 года, поставки в РФ нарастили Сербия — в 3,1 раза, Италия — в 3 раза, Китай — в 2,3 раза, Турция — вдвое, а Испания — в 1,9 раза. Сильнее всего российский импорт шоколада упал из Латвии — почти в 3 раза, Польши — в 1,7 раза и Литвы — на 18%.