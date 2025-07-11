Названы самые крупные поставщики шоколада в Россию

Среди этих стран больше всего за год, по сравнению с январем-апрелем 2024 года, поставки в РФ нарастили Сербия — в 3,1 раза, Италия — в 3 раза, Китай — в 2,3 раза, Турция — вдвое, а Испания — в 1,9 раза. Сильнее всего российский импорт шоколада упал из Латвии — почти в 3 раза, Польши — в 1,7 раза и Литвы — на 18%.