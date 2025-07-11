Назван размер пособия по уходу за ребенком в 2025 году

«Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это одна из выплат в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Поэтому для работающих граждан размер данного пособия, прежде всего, определяется размером выплат по оплате труда за два календарных года, предшествующих году назначения пособия. Средняя зарплата в 2023 году составила 74 854 рубля, в 2024 году — 89 069 рублей. Расчетным путем получаем, что годовые объемы выплат при такой зарплате составили 898 248 рублей и 1 068 828 рублей соответственно. То есть среднедневной заработок был равен 2690,94 рубля, а размер пособия при уходе за одним одном ребенком — 32 721,83 рубля», — отметил экономист.