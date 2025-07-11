Из-за Трампа в США подорожает самый популярный фастфуд

Между тем цены на говядину в США в 2025 году уже достигли рекордных значений, а производство, по прогнозам, сократится на два процента, так как фермеры в США уменьшили поголовье крупного рогатого скота до минимального размера за более чем семь десятилетий. Оказалось, что из-за многолетней засухи, иссушившей пастбища, держать скот стало просто невыгодно.