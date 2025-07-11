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Эксперт рассказал, каким будет курс рубля во второй половине июля

Август часто является поворотным месяцем для валютного рынка, однако 2025 год может стать исключением из-за геополитических факторов. Сейчас, в июле, еще остаются факторы, которые поддерживают предыдущие тренды. О том, с каким курсом рубля мы столкнемся во второй половине июля рассказал Финансам Mail Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Мы полагаем, что во второй половине июля курс рубля останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений, хотя многое будет зависеть от развития геополитической ситуации», — сказал он.

Как пояснил эксперт, основную поддержку российской валюте продолжают оказывать высокие рублевые процентные ставки, низкий спрос на валюту для закупки импорта и оттока капитала, ожидания улучшения отношений РФ-США, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,8 млрд руб. в день.

С одной стороны, продолжил Михаил Васильев, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях (депозиты под примерно 18−19% годовых).

С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт, то есть на валюту.

Он отметил, что из-за высокой ключевой ставки и ожиданий улучшения ситуации в геополитике экспортеры продают повышенную часть валютной выручки.

Негативным фактором для рубля эксперт назвал сезонное увеличение спроса на валюту для зарубежных летних отпусков. При этом, в конце июля рубль получит поддержку со стороны налогового периода — до 28 июля экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом.

Помимо этого, добавил аналитик, валютный рынок продолжит чутко реагировать на новости о ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта, оценивать риски новых антироссийских санкций и следить за развитием геополитической ситуации.

Михаил Васильев напомнил, что с года к середине июля рубль укрепился к доллару на 23%, несмотря на снижение нефтяных цен Brent на 6%. Цены на нефть во второй половине июля, вероятно, останутся в диапазоне $66−73 за баррель. В пользу нефтяных цен остаётся напряженная ситуация на Ближнем Востоке.

«В то же время ключевая ставка в конце июля, вероятно, будет снижена. Мы ожидаем, что на ближайшем заседании 25 июля Банк России снизит ключевую ставку на 200 б.п., до 18%», — рассказал он.

По словам эксперта, от крепкого рубля в первую очередь выигрывают импортеры и граждане, которые могут покупать иностранные товары дешевле. Также при крепком рубле можно ожидать более быстрого замедления инфляции и более быстрого снижения ключевой ставки.

В то же время слишком крепкий курс рубля невыгоден для бюджета и экспортеров.

«В целом мы полагаем, что рубль может оставаться крепким пока сохраняется жёсткая денежно-кредитная политика, пока есть ожидания улучшения в геополитике и пока российские власти не приняли меры на ослабление рубля», — отметил анали тик.

«В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что во второй половине июля рубль будет торговаться в диапазоне 10,6−11,3 за юань, 76−81 за доллар, 89−95 за евро», — спрогнозировал он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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