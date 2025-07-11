Эксперт рассказал, каким будет курс рубля во второй половине июля

«Мы полагаем, что во второй половине июля курс рубля останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений, хотя многое будет зависеть от развития геополитической ситуации», — сказал он.
С одной стороны, продолжил Михаил Васильев, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях (депозиты под примерно 18−19% годовых).
С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт, то есть на валюту.
Он отметил, что из-за высокой ключевой ставки и ожиданий улучшения ситуации в геополитике экспортеры продают повышенную часть валютной выручки.
Негативным фактором для рубля эксперт назвал сезонное увеличение спроса на валюту для зарубежных летних отпусков. При этом, в конце июля рубль получит поддержку со стороны налогового периода — до 28 июля экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом.
Помимо этого, добавил аналитик, валютный рынок продолжит чутко реагировать на новости о ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта, оценивать риски новых антироссийских санкций и следить за развитием геополитической ситуации.
Михаил Васильев напомнил, что с года к середине июля рубль укрепился к доллару на 23%, несмотря на снижение нефтяных цен Brent на 6%. Цены на нефть во второй половине июля, вероятно, останутся в диапазоне $66−73 за баррель. В пользу нефтяных цен остаётся напряженная ситуация на Ближнем Востоке.
«В то же время ключевая ставка в конце июля, вероятно, будет снижена. Мы ожидаем, что на ближайшем заседании 25 июля Банк России снизит ключевую ставку на 200 б.п., до 18%», — рассказал он.
По словам эксперта, от крепкого рубля в первую очередь выигрывают импортеры и граждане, которые могут покупать иностранные товары дешевле. Также при крепком рубле можно ожидать более быстрого замедления инфляции и более быстрого снижения ключевой ставки.
В то же время слишком крепкий курс рубля невыгоден для бюджета и экспортеров.
«В целом мы полагаем, что рубль может оставаться крепким пока сохраняется жёсткая денежно-кредитная политика, пока есть ожидания улучшения в геополитике и пока российские власти не приняли меры на ослабление рубля», — отметил анали тик.
«В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что во второй половине июля рубль будет торговаться в диапазоне 10,6−11,3 за юань, 76−81 за доллар, 89−95 за евро», — спрогнозировал он.
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