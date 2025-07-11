Эксперт рассказал, каким будет курс рубля во второй половине июля

Август часто является поворотным месяцем для валютного рынка, однако 2025 год может стать исключением из-за геополитических факторов. Сейчас, в июле, еще остаются факторы, которые поддерживают предыдущие тренды. О том, с каким курсом рубля мы столкнемся во второй половине июля рассказал Финансам Mail Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.