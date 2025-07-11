Эксперт рассказал, как сэкономить до половины стоимости билета на самолет

По запросу агентства сервис провел анализ динамики цен на авиабилеты за первую половину 2025 года.
«Главные выводы: для международных и курортных направлений выгоднее бронировать за месяц и раньше — экономия до половины стоимости билета. Для авиаперелетов между крупными городами России лучшие цены чаще всего бывают за 2−7 дней до вылета», — рассказал Токмаков.
По данным сервиса, на популярных зарубежных направлениях, таких, например, как Денпасар (Бали), Баку, Дубай, самые низкие цены, как правило, доступны при покупке билета за 29 дней и более до вылета.
Так, билет Москва — Денпасар в апреле за 29 дней до вылета стоил 56 401 рубль, а за день — 101 830 рублей. Таким образом, экономия при раннем бронировании составляет до 44%. Билет на самолет Москва — Баку в январе за 29 дней до вылета стоил 20 414 рублей, а за день — 28 911 рублей с соответствующей экономией до 29%. Билет из Москвы в Дубай в июне за 29 дней можно было купить за 26 249 рублей, а за день — за 35 376 рублей, экономия — до 16%.
В «Яндекс Путешествиях» отметили и исключения из общего правила. «Есть и исключения, например, билеты в Анталью дешевле будет купить за неделю до поездки: Москва — Анталья в июне за 29 дней до вылета стоил 27 554 рублей, а за неделю — 23 550 рублей. Экономия при покупке за неделю — до 15%», — указал эксперт.
При этом Токмаков указал, что на рейсах между крупными городами России минимальные цены чаще всего встречаются при покупке билета в период от 2 до 7 дней до вылета. Так, из Москвы в Санкт-Петербург в апреле за месяц продавались билеты за 6 337 рублей, от 2 до 7 дней до поездки — за 4 923 рублей, а за день — за 5 308 рублей. Билет Москва — Сочи в июне за месяц до поездки стоил 16 112 рублей, от 2 до 7 дней до поездки — 9 729 рублей, за день — 10 604 рубля. Билет на рейс Екатеринбург — Москва в марте за месяц обходился в 10 104 рубля, от 2 до 7 дней до поездки — 8 469 рублей, а за день — 11 261 рубль.
«Иногда самые дешевые билеты действительно встречаются за сутки до вылета, но такие случаи крайне редки и не носят массового, предсказуемого характера (и в этих случаях цена за день до вылета не сильно ниже, чем за неделю)», — отметил эксперт.
Он привел в пример билет на рейс Москва — Калининград, который в мае при покупке за месяц стоил 11 241 рублей, от 2 до 7 дней до поездки — 5 999 рублей, а за день — 5 593 рублей. Билет на рейс Москва — Сочи в мае за месяц до полета стоил 11 277 рублей, от 2 до 7 дней до поездки — 8 895 рублей, а за день — 8 344 рубля.