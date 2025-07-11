Эксперт рассказал, как сэкономить до половины стоимости билета на самолет

При этом Токмаков указал, что на рейсах между крупными городами России минимальные цены чаще всего встречаются при покупке билета в период от 2 до 7 дней до вылета. Так, из Москвы в Санкт-Петербург в апреле за месяц продавались билеты за 6 337 рублей, от 2 до 7 дней до поездки — за 4 923 рублей, а за день — за 5 308 рублей. Билет Москва — Сочи в июне за месяц до поездки стоил 16 112 рублей, от 2 до 7 дней до поездки — 9 729 рублей, за день — 10 604 рубля. Билет на рейс Екатеринбург — Москва в марте за месяц обходился в 10 104 рубля, от 2 до 7 дней до поездки — 8 469 рублей, а за день — 11 261 рубль.