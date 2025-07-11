Эксперт раскрыла, как аномальная жара скажется на платежках ЖКУ

Как отметила Юлиана Сорокина, эксплуатация кондиционера в летний период существенно дороже, чем использование вентилятора, примерно в 40−50 раз. Это разница объясняется не только большей мощностью кондиционера, но и существенно более высокими требованиями к электропитанию, а также стоимостью самих приборов.