Эксперт раскрыла, как аномальная жара скажется на платежках ЖКУ

По ее словам, россияне в этот период массово используют кондиционеры, что приводит к резкому скачку потребления энергии. Энергосети работают на пределе своих возможностей, функционируя в условиях повышенной нагрузки.
Ситуация усугубляется отсутствием ветра, продолжила специалист, что значительно снижает выработку электроэнергии ветрогенераторами, которые в обычных условиях являются относительно недорогим источником энергии.
«Это вынуждает энергокомпании увеличивать долю более дорогостоящих источников, таких как угольные и газовые электростанции, что, естественно, сказывается на конечной стоимости электроэнергии для потребителей. В результате, общая стоимость электроэнергии на оптовом рынке возрастает», — пояснила эксперт.
Она напомнила, что с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли. Средний рост тарифов на электроэнергию по всей стране составил 12,6%.
Как подчеркнула Юлиана Сорокина, в ближайшее время дальнейшего повышения тарифов не планируется, однако жители России, особенно в условиях аномальной жары, могут столкнуться с неожиданно высокими суммами в своих платежках за электроэнергию.
«Причина проста: в жару потребление электричества, в значительной степени обусловленное интенсивной работой кондиционеров, неизбежно возрастает. Это прямо пропорционально отражается на сумме к оплате. Чем мощнее кондиционер, тем больше электроэнергии он потребляет для обеспечения желаемой температуры», — рассказала специалист.
Как отметила Юлиана Сорокина, эксплуатация кондиционера в летний период существенно дороже, чем использование вентилятора, примерно в 40−50 раз. Это разница объясняется не только большей мощностью кондиционера, но и существенно более высокими требованиями к электропитанию, а также стоимостью самих приборов.
Эксперт добавила, что высокие температуры и резкий рост потребления электроэнергии создают сложную ситуацию для энергосистемы и граждан. Разумное потребление электроэнергии, осознанный выбор техники и учет всех факторов, влияющих на энергопотребление, позволят сэкономить средства и снизить нагрузку на энергосистему в период аномальной жары.
«Вместо того, чтобы постоянно поддерживать низкую температуру в помещении, лучше использовать дополнительные меры, например, зашторивать окна в солнечный день, использовать вентилятор, проводить влажную уборку, чтобы минимизировать использование кондиционеров и, следовательно, расходы на электроэнергию», — заключила экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».