Эксперт допустил рост курса биткоина выше 120 тысяч долларов

Василий Гиря добавил, что хешрейт (мера вычислительной мощности, используемая в майнинге криптовалют и для обеспечения безопасности сетей блокчейн — ред. Финансы Mail) биткоина тоже растет, а также обновляется инфраструктура. Это говорит о долгосрочной уверенности майнеров и крупных держателей BTC и других токенов.