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Эксперт допустил рост курса биткоина выше 120 тысяч долларов

Стоимость биткоина в пятницу, 11 июля, обновила исторический рекорд, превысив 118 тысяч долларов. На 13:07 мск курс составлял 118 338,3 доллара. В чем причина стремительного подъема первой криптовалюты и ждать ли новых рекордов, Финансам Mail объяснил Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, рост стоимости биткоина выше 118 тысяч долларов объясняется несколькими факторами. Ключевой из них — стабильный спрос со стороны институциональных инвесторов, прежде всего через спотовые ETF в США.

Как отметил специалист, за последние месяцы через эти инструменты в рынок поступили десятки миллиардов долларов, и спрос не утихает.

Дополнительный импульс, продолжил он, дают ожидания снижения ставок ФРС. Так, на фоне слабой статистики по рынку труда и замедления инфляции участники рынка закладывают смягчение денежно-кредитной политики уже осенью. Это повышает интерес к рисковым активам, включая криптовалюту.

Василий Гиря добавил, что хешрейт (мера вычислительной мощности, используемая в майнинге криптовалют и для обеспечения безопасности сетей блокчейн — ред. Финансы Mail) биткоина тоже растет, а также обновляется инфраструктура. Это говорит о долгосрочной уверенности майнеров и крупных держателей BTC и других токенов.

«Новые рекорды не исключены. Уровень 120 000 долларов может быть достигнут уже в ближайшие дни при сохранении текущего темпа. Но дальнейшее движение будет зависеть от макроданных в США, динамики фондовых индексов и поведения крупных игроков», — подчеркнул эксперт.

В краткосрочной перспективе биткоин может перейти в фазу умеренной коррекции, но базовый сценарий до конца года по-прежнему остается «бычьим», заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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