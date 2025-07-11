Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доля кредитов под залог имущества достигла максимума за 2,5 года

Доля нецелевых кредитов под залог имущества в первом полугодии 2025 года составила 15,5% от общего объема кредитов наличными — максимальный показатель с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Frank RG. За год доля таких кредитов выросла на 10 процентных пунктов.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Основной причиной роста стала высокая ключевая ставка и ужесточение регулирования розничного кредитования. Банки, стремясь снизить риски, активнее предлагают залоговые продукты, особенно под недвижимость и автотранспорт. В Сбербанке отмечают, что кредиты под залог недвижимости на платформе «Домклик» выросли с 1% до 4% от общего объема.

Как пояснил зампред правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин, залоговые кредиты привлекательны для заемщиков более низкими ставками и крупными лимитами. По данным Frank RG, в июне 2025 года объем выдачи кредитов под залог недвижимости достиг рекордных 22,6 млрд руб.

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше