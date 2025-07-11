Доля кредитов под залог имущества достигла максимума за 2,5 года

Доля нецелевых кредитов под залог имущества в первом полугодии 2025 года составила 15,5% от общего объема кредитов наличными — максимальный показатель с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Frank RG. За год доля таких кредитов выросла на 10 процентных пунктов.