Бразилия введет пошлины на товары из США с 1 августа

«Президент Трамп, должно быть, плохо проинформирован, потому что за последние 15 лет дефицит для Бразилии составляет 410 млрд реалов… Таким образом, нет никакого объяснения, кроме недостатка информации, а также попытки разрыва очень добродетельных отношений, которые были между Бразилией и США в течение 200 лет», — пояснил он.