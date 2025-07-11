Бразилия введет пошлины на товары из США с 1 августа

«Бразилия применит закон о взаимности, когда это будет необходимо. Если не будет решения, мы введём ответные пошлины с 1 августа, когда (США — ред.) начнут облагать налогом Бразилию», — сказал он изданию Jornal Nacional.
Jornal Nacional провел интервью с бразильским президентом 10 июля. Обсуждались, в том числе, новые пошлины США.
Лула также отметил, что не понимает, почему против страны вводят пошлины.
«Президент Трамп, должно быть, плохо проинформирован, потому что за последние 15 лет дефицит для Бразилии составляет 410 млрд реалов… Таким образом, нет никакого объяснения, кроме недостатка информации, а также попытки разрыва очень добродетельных отношений, которые были между Бразилией и США в течение 200 лет», — пояснил он.
Президент вновь подчеркнул, что хотел бы договориться. При этом он ожидает, что решения Бразилии будут уважать.
Поэтому, продолжил Лула, если Трамп продолжит «играть с тарифами», игра будет бесконечной.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».