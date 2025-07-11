Арбитраж поддержал изъятие незаконно полученного дохода для МТС

В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов ФАС России установила, что повышение является экономически необоснованным и ущемляет интересы потребителей.
Ведомство признало ПАО «МТС» нарушившим Закон о защите конкуренции и предписало перечислить в бюджет необоснованно полученный доход в размере 3 098 087 251 рубль.
Эта мера применена службой впервые при установлении такого правонарушения. По мнению ФАС России, она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик операторов связи.
ПАО «МТС» пыталось оспорить решение и предписание, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.