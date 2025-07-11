16 стран, в которых нет пенсий

В Индии нет понятия «пенсия по старости». На пенсионные выплаты вправе претендовать только госслужащие, то есть 12% населения. Забота о пожилых людях ложится на семьи и социальные программы, реализуемые через религиозные фонды. Таким образом, жителям страны приходится откладывать деньги на старость, чтобы на склоне лет не голодать. Причина главным образом в том, что страна является самой густонаселенной в мире.