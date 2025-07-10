WSJ: миллиардеры начали продавать места на частных самолетах

«Я понимаю, что иногда вы не хотите тратить от 25 тысяч до 30 тысяч долларов на поездку в Нью-Йорк, но вы можете потратить три или четыре», — приводит WSJ слова инвестора Арика Кислина, создавшего группу для перелетов на острова Теркс и Кайкос.