WSJ: миллиардеры начали продавать места на частных самолетах

Как пишет издание, миллиардеры создают чаты по приглашениям в WhatsApp (принадлежит компании Meta*. Meta* признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram*) и приглашают их участников полететь вместе. Отмечается, что некоторые участники чатов продают места на своих собственных самолетах.
Также в группа присутствуют и брокеры, которые размещают объявления — так они экономят на рекламе и общаются напрямую с заинтересованной аудиторией.
«Я понимаю, что иногда вы не хотите тратить от 25 тысяч до 30 тысяч долларов на поездку в Нью-Йорк, но вы можете потратить три или четыре», — приводит WSJ слова инвестора Арика Кислина, создавшего группу для перелетов на острова Теркс и Кайкос.
Ряд источников рассказали газете, что по пандемии коронавируса многие пассажиры частных джетов предлагали своим знакомым бесплатные совместные полеты, однако сегодня такие предложения становятся все менее распространенными.
При этом, подчеркивает издание, журналистам не удалось получить информацию о том, соответствуют ли такие продажи мест на частных самолетах законодательству США.