В Wildberries объяснили, как работает новая схема мошенников с маркетплейсами

«Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает, что злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. Это как раз такой случай. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям “легкий заработок от маркетплейса”», — отметили в компании.
Результатом такого взаимодействия становится потеря денег или раскрытие личных данных пользователя.
В компании пояснили, что основные признаки мошенничества — это слишком привлекательные условия работы, наличие ссылок на сторонние сайты, чаты или каналы. Помимо этого, выдать злоумышленников может требование сообщить коды доступа, внести деньги и любые попытки перести формат общения за пределы официальных каналов Wildberries.
«Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает: любой “дополнительный заработок”, предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах — это риск мошенничества. Не вводите личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверяйте информацию на официальных ресурсах», — добавили в пресс-службе.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».