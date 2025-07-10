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В Wildberries объяснили, как работает новая схема мошенников с маркетплейсами

Мошенники стали представляться медиаперсонами и, ссылаясь на Wildberries, реализуют схемы обмана россиян. Они размещают в Telegram-каналах, закрытых чатах и на сайтах информацию о легком заработке на маркетплейсе. На самом деле злоумышленники получают персональные данные и похищают деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: wildberries

«Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает, что злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. Это как раз такой случай. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям “легкий заработок от маркетплейса”», — отметили в компании.

Результатом такого взаимодействия становится потеря денег или раскрытие личных данных пользователя.

В компании пояснили, что основные признаки мошенничества — это слишком привлекательные условия работы, наличие ссылок на сторонние сайты, чаты или каналы. Помимо этого, выдать злоумышленников может требование сообщить коды доступа, внести деньги и любые попытки перести формат общения за пределы официальных каналов Wildberries.

«Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает: любой “дополнительный заработок”, предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах — это риск мошенничества. Не вводите личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверяйте информацию на официальных ресурсах», — добавили в пресс-службе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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