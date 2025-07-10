В Goldman Sachs заговорили о долларе как о рискованной валюте

Аналитики Goldman Sachs Group считают, что доллар может вновь стать рискованной валютой. Об этом пишет Bloomberg.
Несмотря на то, что волатильность доллара США в последние недели снизилась, аналитики инвестбанка видят множество причин, по которым валюта может снова начать торговаться как более «рискованный» актив.
Аналитики Карен Райхготт Фишман и Лекси Кантер выделяют такие потенциальные триггеры, как возросшая политическая нестабильность, а также опасения, связанные с торговыми пошлинами, налоговыми изменениями в США и независимостью ФРС.
Резкое падение доллара в этом году, вызванное угрозами торговых войн президента США Дональда Трампа, подогрело спекуляции об утрате долларом статуса «актива-убежища». И хотя аналитики Goldman не прогнозируют такой сценарий, в краткосрочной перспективе валюта может оставаться нестабильной, отмечают эксперты.
«Сдвиг корреляций сделал укрепление доллара в периоды избегания риска на рынке менее предсказуемым», — пишут аналитики.
Одним из самых «ярких» трендов 2025 года, по мнению экспертов, стала возросшая склонность доллара падать вместе с американскими акциями. В этом году такая динамика наблюдалась более чем в два раза чаще, чем за предыдущие 10 лет.
Есть и более тревожный признак снижения привлекательности американских активов — это одновременное падение акций, казначейских облигаций и доллара, что также стало встречаться чаще, подчеркивают в Goldman Sachs.
Новость дополняется.