Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в США

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в Соединенные Штаты. Соответствующую публикацию он разместил в среду в Truth Social.
«Получив обстоятельную оценку нашей национальной безопасности, я объявляю о введении с 1 августа 2025 года пошлин на медь в размере 50%», — заявил Трамп. Он отметил, что медь необходима США в производстве полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, аккумуляторов, радарных систем, систем ПРО, гиперзвукового оружия, а также в строительстве центров обработки данных.
«Медь — второй из наиболее используемых министерством обороны материалов», — подчеркнул американский лидер. При этом он выразил мнение, что введением пошлины на импорт меди исправит ошибки, допущенные прежней американской администрацией экс-президента Джо Байдена, обвинив того в «безрассудном поведении и глупости».