Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в США

«Получив обстоятельную оценку нашей национальной безопасности, я объявляю о введении с 1 августа 2025 года пошлин на медь в размере 50%», — заявил Трамп. Он отметил, что медь необходима США в производстве полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, аккумуляторов, радарных систем, систем ПРО, гиперзвукового оружия, а также в строительстве центров обработки данных.