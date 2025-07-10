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Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в США

Президент Соединенных Штатов уточнил, что металл необходим стране для производства полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, аккумуляторов, радаров, систем ПРО и гиперзвукового оружия.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в Соединенные Штаты. Соответствующую публикацию он разместил в среду в Truth Social.

«Получив обстоятельную оценку нашей национальной безопасности, я объявляю о введении с 1 августа 2025 года пошлин на медь в размере 50%», — заявил Трамп. Он отметил, что медь необходима США в производстве полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, аккумуляторов, радарных систем, систем ПРО, гиперзвукового оружия, а также в строительстве центров обработки данных.

«Медь — второй из наиболее используемых министерством обороны материалов», — подчеркнул американский лидер. При этом он выразил мнение, что введением пошлины на импорт меди исправит ошибки, допущенные прежней американской администрацией экс-президента Джо Байдена, обвинив того в «безрассудном поведении и глупости».

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