Токаев прокомментировал заявление Трампа о введении пошлин

Казахстан подтверждает стремление к развитию справедливых и предсказуемых торговых отношений с Соединенными Штатами, рассматривая Вашингтон в качестве одного из ключевых и долгосрочных партнеров, сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев в официальном письме.