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Токаев прокомментировал заявление Трампа о введении пошлин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил официальное письмо президенту США Дональду Трампу в ответ на решение Вашингтона о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Казахстана.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Токаев в письме выразил уверенность, что страны смогут достичь компромисса.

«Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме», — отмечается в сообщении.

Казахстан подтверждает стремление к развитию справедливых и предсказуемых торговых отношений с Соединенными Штатами, рассматривая Вашингтон в качестве одного из ключевых и долгосрочных партнеров, сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев в официальном письме.

«Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей», — сообщила в пресс-службе президента Казахстана.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».