Токаев прокомментировал заявление Трампа о введении пошлин

Токаев в письме выразил уверенность, что страны смогут достичь компромисса.
«Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме», — отмечается в сообщении.
Казахстан подтверждает стремление к развитию справедливых и предсказуемых торговых отношений с Соединенными Штатами, рассматривая Вашингтон в качестве одного из ключевых и долгосрочных партнеров, сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев в официальном письме.
«Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей», — сообщила в пресс-службе президента Казахстана.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».