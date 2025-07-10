Социальные проценты: как получатели господдержки смогут заработать на вкладах

Социальный вклад и социальный счет — не просто новые формы хранения денег, а инструменты, созданные специально для льготных категорий граждан, которым ранее доступ к выгодным финансовым предложениям был ограничен. Теперь у этой аудитории появилась возможность получать доход с накоплений без сложных условий, комиссий и бумажной волокиты.
Сама идея социальной финансовой инфраструктуры не нова, но впервые она реализуется в столь масштабной и удобной форме. Благодаря тесной интеграции с порталом Госуслуг, оформление происходит полностью онлайн и без необходимости собирать документы. Все, что требуется от гражданина — наличие подтвержденного профиля и статуса получателя господдержки, будь то пенсия, пособие, субсидия или иная мера помощи. Все остальные процессы происходят автоматически: система сама проверит соответствие критериям и направит данные в банк.
Социальные вклады в этом году запустили системно значимые банки. У остальных есть время посмотреть на рынок и оценить опыт крупных банков до 2027 года, а также адресную востребованность таких продуктов. Но социальные вклады — это еще и важная мера социальной поддержки необеспеченных слоев населения.
Что это такое «социальные» вклад и счет?
На первый взгляд социальный вклад похож на классический депозит. Однако его условия существенно выгоднее стандартных предложений. Вклад открывается на один год с возможностью пролонгации и при этом приносит максимальный доход, который банк предлагает по краткосрочным вкладам сроком от одного месяца до одного года. То есть, человек не теряет в доходности, даже если использует льготный продукт. Особое внимание заслуживает его гибкость: вклад можно пополнять в любое время, а при необходимости — частично снимать средства, не теряя начисленных процентов.
Максимальная сумма, которая может находиться на таком вкладе, составляет 50 тысяч рублей. При этом начисление и выплата процентов происходят каждый месяц, что особенно важно для людей с ограниченными доходами: даже небольшие суммы могут стать регулярным дополнительным источником средств.
Не менее интересен и второй продукт — социальный банковский счет. В отличие от вклада, он рассчитан не на сбережения, а на повседневные операции. Однако и здесь предусмотрен доход. На сумму остатка до 50 тысяч рублей начисляются проценты по ставке не ниже половины ключевой ставки Центрального банка России. Учитывая, что ключевая ставка сегодня находится на довольно высоком уровне, доход от такого счета может быть вполне ощутимым. При этом сумма на счете не ограничивается — проценты на остаток свыше 50 тысяч рублей начисляются по стандартным условиям конкретного банка. Проценты, как и в случае с вкладом, доступны для снятия каждый месяц.
История в деталях
Особое внимание в этом продукте уделено доступности: обслуживание счета, а также переводы и платежи по нему в пределах 20 тысяч рублей в месяц совершенно бесплатны. Это позволяет использовать счет не просто как накопительный, а как полноценный платежный инструмент. Например, с него можно оплачивать коммунальные услуги, переводить деньги родственникам или оплачивать покупки в интернете: все это без комиссий и скрытых условий. Для многих он может стать альтернативой обычным банковским картам, которые часто оказываются обременены платным обслуживанием или невыгодными тарифами.
Ключевая особенность новых продуктов — простота оформления. Благодаря цифровой экосистеме, весь процесс сводится к нескольким кликам. Гражданин заходит в личный кабинет на Госуслугах, выбирает нужную услугу и отправляет заявку. Вся информация о его статусе и праве на получение льготы уже есть в системе. Банку не нужно проверять документы вручную, а человеку тратить время на их сбор и визиты в офис. Сейчас участие в программе принимают крупнейшие российские банки, но уже заявлено, что перечень партнеров будет расширяться.
Обоюдная выгода
Для государства такое решение становится логичным продолжением политики цифровизации социальной поддержки. С одной стороны, речь идет о заботе о финансовой безопасности граждан, которые находятся в зоне особого внимания. С другой — о повышении финансовой грамотности для уязвимых групп населения. Чем больше людей научатся не просто тратить пособия, а грамотно распоряжаться деньгами, тем устойчивее станет финансовая система в целом.
С точки зрения банков, запуск таких продуктов также имеет смысл. Он позволяет им привлечь новую категорию клиентов, которых раньше воспринимали скорее как пользователей базовых услуг. Теперь эти клиенты смогут взаимодействовать с банками более активно: использовать накопительные инструменты, следить за доходностью, возможно, в дальнейшем интересоваться и другими продуктами. Это не только вопрос бизнеса, но и повышения доверия со стороны населения.
Новая инициатива позволит клиентам, получающим социальную поддержку от государства, открывать вклады и счета на более выгодных условиях. Например, по социальному вкладу предусмотрена максимальная ставка, доступная в конкретном банке среди депозитов физлиц сроком до 1 года. Также социальные вклады дают гибкость клиентам, позволяя при необходимости снимать денежные средства без потери процентов.
Новые возможности
Финансовая привычка «просто держать деньги на карте» долгое время казалась безальтернативной. Особенно для тех, кто живет от выплаты до выплаты. Но именно такие люди больше всего выигрывают от появления продуктов, которые позволяют с минимальными усилиями получать доход даже с небольших сумм. Проценты, пусть и незначительные, становятся стабильной прибавкой, а удобство оформления снижает барьеры на пути к их использованию.
«Спрос можно будет оценить, скорее всего, к концу 2025 года и на него влияние окажет, то на сколько активно его будет продвигать ЦБ и сами банки на целевой сегмент. Это прекрасный импульс для широкого круга населения, чтобы повысить свою финансовую грамотность. У тех, кто найдет возможность сберегать, это должно положительно сказаться на пользовании другими продуктами банка», — резюмирует Вадим Копылов из Ингосстрах Банка.
Скорее всего, новая программа — это не разовая акция и не временная мера. Она встроена в инфраструктуру цифровой социальной поддержки и будет функционировать на постоянной основе. Это означает, что к ней могут подключаться все новые категории граждан, а банки смогут адаптировать условия под разные потребности. В перспективе возможна даже персонализация продуктов: с учетом возраста, региона, источника выплат.
Тем, кто уже сейчас получает пособия, пенсии или иные меры господдержки, стоит не откладывать знакомство с этой возможностью. Все процессы запуска завершены, интерфейс на Госуслугах работает стабильно, а банки готовы обрабатывать заявки. Формально процесс сводится к одному действию — отправке заявки в электронном виде. Но по сути, речь идет о гораздо большем: о доступе к финансовому инструменту, который ранее казался сложным или недоступным.
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