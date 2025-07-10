Социальные проценты: как получатели господдержки смогут заработать на вкладах

Не менее интересен и второй продукт — социальный банковский счет. В отличие от вклада, он рассчитан не на сбережения, а на повседневные операции. Однако и здесь предусмотрен доход. На сумму остатка до 50 тысяч рублей начисляются проценты по ставке не ниже половины ключевой ставки Центрального банка России. Учитывая, что ключевая ставка сегодня находится на довольно высоком уровне, доход от такого счета может быть вполне ощутимым. При этом сумма на счете не ограничивается — проценты на остаток свыше 50 тысяч рублей начисляются по стандартным условиям конкретного банка. Проценты, как и в случае с вкладом, доступны для снятия каждый месяц.