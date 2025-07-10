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Соцфонд объяснил, как увеличить пенсию в 1,5 раза

Размен пенсионного коэффициента можно увеличить, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

Как пишет РИА Новости, сославшись на данные, если уйти на пенсию через пять лет после наступления права на ее получение, то величину пенсионного коэффициента можно повысить на 45%.

Издание напоминает, что в 2025 году один пенсионный коэффициент составил 145,69 рубля.

Для выхода на пенсию по старости необходимо наработать 15 лет трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. При этом максимально за год можно заработать не более 10 пенсионных коэффициентов, следует из данных Соцфонда.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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