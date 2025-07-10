Соцфонд объяснил, как увеличить пенсию в 1,5 раза

Как пишет РИА Новости, сославшись на данные, если уйти на пенсию через пять лет после наступления права на ее получение, то величину пенсионного коэффициента можно повысить на 45%.
Издание напоминает, что в 2025 году один пенсионный коэффициент составил 145,69 рубля.
Для выхода на пенсию по старости необходимо наработать 15 лет трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. При этом максимально за год можно заработать не более 10 пенсионных коэффициентов, следует из данных Соцфонда.
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