СМИ: Red Wings может запустить рейсы в Геленджик из регионов России

«Оттуда просто добраться до соседних курортов, например в Анапу. Это удобнее, чем из Сочи. Помимо рейсов из Москвы, несколько авиакомпаний планируют летать в Геленджик из регионов. Red Wings, например, прорабатывает эту возможность. У них много прямых рейсов между регионами», — подчеркнул источник.
Ранее Министерство транспорта Российской Федерации объявило о возможности скорого возобновления работы аэропорта Геленджика, закрытого с февраля 2022 года. В Росавиации заявили, что аэропорт будет готов обслуживать внутренние рейсы с 10 июля. Регулярные рейсы планируется выполнять в промежутке с 08:30 до 20:00 по московскому времени.
Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин заявил, что открытие аэропорта может привести к росту количества бронирований отелей и других средств размещения в Геленджике на 35−45% во второй половине лета и в сентябре по сравнению с текущим уровнем.
Как отметил эксперт, число реальных бронирований будет зависеть от цен на перелеты и проживание, а также условий погоды. Кроме того, Брагин подчеркнул, что многие россияне спланировали летний отдых заранее и оплатили дорогу или размещение по другим направлениям.
9 июня стало известно о начале продаж авиакомпанией «Аэрофлот» билетов на маршруты между Москвой и Геленджиком. Первый рейс запланирован на 18 июля, стоимость билетов начинается от 17,8 тысячи рублей.
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