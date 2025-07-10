Рябков: новые пошлины США в 500% потребуют анализа

«Мы же считаем, что в условиях, когда в отношении России принято более 30 тысяч ограничительных мер, гипотетическое появление некоего нового элемента в виде того, о чем вы сказали (введение пошлины в 500% против торговых партнеров РФ — прим. ТАСС), конечно, потребует дополнительного анализа и осмысления, но кардинально картину не поменяет, — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы умеем работать в этих условиях, мы будем дальше двигаться своим независимым, суверенным и поступательным путем».