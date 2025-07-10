Рябков: новые пошлины США в 500% потребуют анализа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Гипотетические новые американские пошлины в 500% против торговых партнеров России потребуют анализа и осмысления, однако кардинально ситуацию не изменят. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы же считаем, что в условиях, когда в отношении России принято более 30 тысяч ограничительных мер, гипотетическое появление некоего нового элемента в виде того, о чем вы сказали (введение пошлины в 500% против торговых партнеров РФ — прим. ТАСС), конечно, потребует дополнительного анализа и осмысления, но кардинально картину не поменяет, — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы умеем работать в этих условиях, мы будем дальше двигаться своим независимым, суверенным и поступательным путем».
Рябков добавил, что деятельность определенных фигур в Сенате Конгресса США вызывает озабоченность, поскольку она направлена на подрыв базы для нормального взаимодействия, то есть идет во вред самим США.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что США введут пошлины в 500% для стран, которые являются торговыми партнерами России и не оказывают поддержку Украине.