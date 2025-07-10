Россияне оценили, сколько смогут прожить без зарплаты

В прошлом году 15% россиян среди тех, у кого были накопления, говорили, что их хватит на срок от трех до шести месяцев, а 12% — на полгода и больше, 27% — для жизни в течение трех и более месяцев, говорилось в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь» (есть у РБК).