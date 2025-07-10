Reuters: ЕК предложила странам ЕС сохранять в тайне планы отказа от газа из России

«Эти планы должны оставаться под грифом промышленной тайны и не должны разглашаться без согласия самих стран», — цитирует агентство проект компромиссного текста, отредактированного председательствующей в совете ЕС Данией. Впрочем, в тайне эти планы должны быть сохранены от других стран ЕС и внешних игроков, но при этом их будет необходимо направить на утверждение Брюсселю.