Проценты и отношение: кабмин попросили установить компенсацию за задержку пенсий «Почтой России»

О проверке «Почты России» Счетной палатой стало известно 22 апреля. На сайте ведомства было размещено сообщение о том, что контрольный орган выявил системные проблемы в деятельности организации. В частности, говорилось, что ее деятельность осуществляется неэффективно, приносит убытки и не способствует решению поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России. Компания достигла лишь 70,8% установленных результатов по модернизации отделений почтовой связи в 2022—2023 годах. Кроме того, аудиторы также предложили принять ряд мер по исправлению ситуации. В их числе была мера по выплате денежной компенсации за несвоевременную выплату пенсий, задержка которых могла происходить до 20 дней. Ранее об аудите СП, в ходе которого были выявлены нарушения, писали «Известия».