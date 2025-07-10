Проценты и отношение: кабмин попросили установить компенсацию за задержку пенсий «Почтой России»

Госдума просит правительство до 1 декабря этого года установить компенсацию за несвоевременную выплату пенсий. Такие рекомендации дал комитет ГД по защите конкуренции после проверки Счетной палаты деятельности «Почты России». Ранее об аудите СП, в ходе которого были выявлены нарушения, писали «Известия». Было установлено: вместо того чтобы доставлять пенсии и пособия гражданам, «Почта» размещает эти деньги под проценты как целевые вклады. По мнению депутатов, в случае необходимости выплаты компенсации задерживать пенсии будет невыгодно.
Выплаты пенсий «Почтой России»
Правительство просят до 1 декабря этого года установить компенсацию россиянам за несвоевременную выплату «Почтой России» пенсий и пособий. Такие рекомендации в адрес кабмина и профильных министерств направил комитет Госдумы по защите конкуренции по итогам аудита организации, проведенного Счетной палатой с 2020 по 2024 год и истекший период 2025 года.
В документе, который есть у «Известий», в том числе указывается на замечание контрольного органа о том, что с мая 2023 года вступил в силу закон, согласно которому доставку пенсии могут осуществлять исключительно организации почтовой связи. Так как с этой доставки от сумм выплат «Почта России» получает 1,17%, ее доход в 2024 году составил 32,69 млрд рублей. Как установили аудиторы, наряду с этой прибылью организация в 2020—2024-х получила доход в 6,48 млрд рублей в качестве процентов за размещение целевых средств на банковских счетах.
Справка «Известий»
О проверке «Почты России» Счетной палатой стало известно 22 апреля. На сайте ведомства было размещено сообщение о том, что контрольный орган выявил системные проблемы в деятельности организации. В частности, говорилось, что ее деятельность осуществляется неэффективно, приносит убытки и не способствует решению поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России. Компания достигла лишь 70,8% установленных результатов по модернизации отделений почтовой связи в 2022—2023 годах. Кроме того, аудиторы также предложили принять ряд мер по исправлению ситуации. В их числе была мера по выплате денежной компенсации за несвоевременную выплату пенсий, задержка которых могла происходить до 20 дней. Ранее об аудите СП, в ходе которого были выявлены нарушения, писали «Известия».
«Возможность извлечения “Почтой России” дохода от размещения целевых средств создает предпосылки к несоблюдению обществом сроков доставки пенсий и пособий», — говорится в документе депутатов Госдумы.
В связи с этим они рекомендуют правительству внести изменения в законодательные и нормативные правовые акты для установления денежной компенсации за несвоевременную выплату пенсий и социальных выплат.
— Счетная палата в своем отчете не утверждает, что возможность извлечения «Почтой России» дохода от размещения целевых средств на счетах в коммерческих банках является причиной задержки пенсий. СП указывает, что это создает предпосылки к несоблюдению сроков доставки пенсий и пособий, — сказали в «Известиям» пресс-службе Счетной палаты.
По итогам проверки было предложено правительству поручить Минтруду совместно с СФР представить в кабмин предложение по внесению изменений в законодательные и нормативные правовые акты в целях установления денежной компенсации за несвоевременную выплату пенсий и социальных выплат. Размер компенсации Счетной палатой не рассчитывался.
Кроме того, в Госдуме предлагают оптимизировать остатки целевых средств, предназначенных для выплаты пенсий и пособий, образующихся у «Почты России». Поручения проработать эти вопросы депутаты предлагают дать Минтруду и Фонду пенсионного социального страхования со сроком исполнения до 1 декабря 2025 года.
В Госдуме считают необходимым, чтобы Минцифры совместно с Минтрудом проработали вопрос об установлении в законе возможности доставки страховых пенсий иными (кроме как организациями федеральной почтовой связи) организациями.
При этом депутаты предложили повысить эффективность работы организации. Одной из таких мер, согласно документу, при условии исключения монопольного права на доставку страховых пенсий может стать увеличение доли «Почты России» на рынке трансграничной торговли. Речь о доле международных отправлений с импортными товарными вложениями.
— В своих рекомендациях правительству мы предложили, чтобы «Почта России» выплачивала компенсацию за задержку пенсий россиянам. Очевидно, ей будут невыгодны такие выплаты, поэтому она станет выплачивать пенсии вовремя, — пояснил «Известиям» зампред комитета по защите конкуренции Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Лисовский.
По его словам, размер такой компенсации должно будет установить правительство. Кроме того, депутат сообщил, что предложение об увеличении доли организации на рынке трансграничной торговли было сделано самой «Почтой России». По его мнению, возможно, это повысит доходы организации, но может привести к увеличению стоимости пересылки товаров.
Более серьезной мерой по повышению эффективности организации, по мнению депутата, могло бы стать выдача ей бюджетного кредита с меньшей ставкой. Так как сегодня «Почта России» платит порядка 20 млрд рублей по процентам за долги коммерческим банкам.
«Известия» направили запросы в Минтруд и Социальный фонд с просьбой прокомментировать предложение депутатов. Также редакция направила вопросы «Почте России» и в правительство.
Решат ли компенсации проблему с задержкой пенсий
Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение по выплате компенсации за задержку пенсий. При этом депутат считает, что размер компенсации не должен быть маленьким, чтобы «Почте России» не было выгоднее ее заплатить и заработать на задержке пенсий.
— Сегодня есть проблемы с почтальонами на селе. Люди не идут туда работать из-за маленьких зарплат. Что касается ответственности за задержку, то, конечно, надо наказывать рублем, чтобы неповадно было, — отметил депутат.
Первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев, напротив, считает, что если «Почта России» извлекает доход с целевых средств, то за это ее руководство нужно серьезно наказывать, а не решать вопрос через выплату компенсаций.
— «Почта России» всего лишь посредник между людьми и государством. Если она не выполняет свою функцию по социальным выплатам, нужно заводить уголовные дела. Такие меры пресекались еще в 1990-х годах, когда на некоторых предприятиях начальник получал зарплаты и клал их на депозит, вместо того чтобы платить ее рабочим, — пояснил политик.
А вот научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович согласен с тем, что в случае задержки пенсии на длительный срок должна быть компенсация.
— Пенсия в принципе не должна задерживаться, так как это не заработная плата, а социальная выплата, за которые отвечает бюджет. Поэтому если идет существенная задержка, то это разгильдяйство, — заявил эксперт.
При этом он отметил, что Россия — огромная страна, в некоторые уголки которой почтальоны попадают не сразу. Оптимально, если бы пенсионеры получали пенсии на банковские карты, но до сих пор есть села, где нет банкоматов и интернета. Поэтому, по его словам, почтальоны там до сих пор единственный источник по доставке выплат.