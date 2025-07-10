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Президент Бразилии заявил об ответе на пошлины Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа процитировал недавно принятый Закон об экономической взаимности, пишет местное издание Carta Capital.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Издание напоминает, что Трамп 9 июля ввел пошлины в 50% на импорт бразильских товаров. Они должны вступить в силу с 1 августа.

«На любое повышение тарифов в одностороннем порядке будет дан ответ в соответствии с Законом об экономической взаимности», — заявил Лула в четверг, 9 июля.

Президент подчеркнул, что Бразилия «не примет ничьей опеки».

Палата депутатов в Бразилии приняла Закон об экономической взаимности 2 апреля 2025 года. Документ позволит федеральному правительству ответить странам или объединениям, которые ограничивают бразильский экспорт.

Как писала Carta Capital, закон вступил в силу на фоне торговой войны Трампа. На тот момент он анонсировал пошлины на импорт товаров в США в 10%, в том числе против Бразилии.

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