Президент Бразилии заявил об ответе на пошлины Трампа

Издание напоминает, что Трамп 9 июля ввел пошлины в 50% на импорт бразильских товаров. Они должны вступить в силу с 1 августа.
«На любое повышение тарифов в одностороннем порядке будет дан ответ в соответствии с Законом об экономической взаимности», — заявил Лула в четверг, 9 июля.
Президент подчеркнул, что Бразилия «не примет ничьей опеки».
Палата депутатов в Бразилии приняла Закон об экономической взаимности 2 апреля 2025 года. Документ позволит федеральному правительству ответить странам или объединениям, которые ограничивают бразильский экспорт.
Как писала Carta Capital, закон вступил в силу на фоне торговой войны Трампа. На тот момент он анонсировал пошлины на импорт товаров в США в 10%, в том числе против Бразилии.