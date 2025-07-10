Покупатели замороженных акций США пожаловались на лишние налоги в России

При этом бумаги в российском контуре сейчас продаются с большим дисконтом к ценам на мировых площадках. «Например, вы можете сегодня купить акцию Apple на внебиржевом рынке Московской биржи за ₽6,8 тыс., в то время как на американской бирже NASDAQ ее стоимость составляет ₽16,4 тыс. в пересчете на рубли. Дополнительно брокер посчитает налог на материальную выгоду с разницы между ₽16,4 тыс. и ₽6,8 тыс. То есть вам придется доплатить государству еще примерно ₽1,2 тыс. в виде налога на материальную прибыль независимо от того, за какую цену вы потом продадите этот актив и даже если вы продадите его в убыток», — объясняет сложившуюся проблему Херсонцев.