Минфин поддержал идею оформления семейной ипотеки по месту прописки

В то же время замминистра подчеркнул: если заемщик действительно переезжает в другой регион — например, по работе или по семейным причинам, — возможность получить ипотеку по новым условиям должна сохраняться. В ведомстве считают, что механизм нужно доработать так, чтобы он не ухудшал положение тех, кто объективно нуждается в смене региона проживания.