Минфин поддержал идею оформления семейной ипотеки по месту прописки

В Минфине выступили за корректировку условий семейной ипотеки — ее могут начать выдавать с привязкой к региону регистрации заемщика.
Инициатива принадлежит Валентине Матвиенко. Ранее спикер Совета Федерации предложила ограничить использование программы только покупкой или строительством жилья в регионе, где зарегистрирован заемщик.
В Минфине инициативу сочли разумной. Как отметил Чебесков, такие меры помогут направить льготы действительно нуждающимся семьям, а не инвесторам. Сейчас, по его словам, нередко субсидированные кредиты оформляются для покупки недвижимости с целью последующей сдачи в аренду — особенно в крупных городах, куда переезжают из других регионов.
«Это нормальная практика — приобретать инвестиционное жилье. Но использование для этого льготных программ, рассчитанных на помощь семьям, выглядит не совсем корректно», — пояснил он.
В то же время замминистра подчеркнул: если заемщик действительно переезжает в другой регион — например, по работе или по семейным причинам, — возможность получить ипотеку по новым условиям должна сохраняться. В ведомстве считают, что механизм нужно доработать так, чтобы он не ухудшал положение тех, кто объективно нуждается в смене региона проживания.
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