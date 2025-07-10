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Минфин поддержал идею оформления семейной ипотеки по месту прописки

Минфин поддерживает идею выдачи семейной ипотеки по месту регистрации заемщика, а также выступает за ограничение использования льготных программ в инвестиционных целях. Об этом заявил журналистам замглавы финансового ведомства Иван Чебесков.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

В Минфине выступили за корректировку условий семейной ипотеки — ее могут начать выдавать с привязкой к региону регистрации заемщика.

Инициатива принадлежит Валентине Матвиенко. Ранее спикер Совета Федерации предложила ограничить использование программы только покупкой или строительством жилья в регионе, где зарегистрирован заемщик.

В Минфине инициативу сочли разумной. Как отметил Чебесков, такие меры помогут направить льготы действительно нуждающимся семьям, а не инвесторам. Сейчас, по его словам, нередко субсидированные кредиты оформляются для покупки недвижимости с целью последующей сдачи в аренду — особенно в крупных городах, куда переезжают из других регионов.

«Это нормальная практика — приобретать инвестиционное жилье. Но использование для этого льготных программ, рассчитанных на помощь семьям, выглядит не совсем корректно», — пояснил он.

В то же время замминистра подчеркнул: если заемщик действительно переезжает в другой регион — например, по работе или по семейным причинам, — возможность получить ипотеку по новым условиям должна сохраняться. В ведомстве считают, что механизм нужно доработать так, чтобы он не ухудшал положение тех, кто объективно нуждается в смене региона проживания.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».