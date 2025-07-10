Международные резервы России обновили исторический максимум

«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 июля 2025 года составили 690,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки», — сообщает регулятор.
Отмечается, что за 2024 год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).