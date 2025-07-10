Клепач не исключил снижения ключевой ставки ЦБ до 15% к декабрю

При этом, добавил он, перегрева экономики не наблюдается.



Выставка «Иннопром-2025» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Ее главная тема — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В этом году страной-партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. В рамках выставки представители российского бизнеса смогут провести встречи с торговыми представителями РФ из 37 зарубежных стран на специальной бирже контактов.