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Клепач не исключил снижения ключевой ставки ЦБ до 15% к декабрю

Ключевая ставка ЦБ может упасть до 15−16% к концу года, заявил экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, беседуя с ТАСС, что ранее заявлялось о возможности снижения ключевой ставки. При этом экономист задался вопросом, до какого уровня.

«То, что они выстраивали коридор, — это означает, что где-то до 18%. Но я думаю, что все-таки, учитывая, что экономика тормозится, и позицию бизнеса, наверное, снизят до 15−16% к концу года», — сказал Клепач.

При этом, добавил он, перегрева экономики не наблюдается.

Выставка «Иннопром-2025» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Ее главная тема — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В этом году страной-партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. В рамках выставки представители российского бизнеса смогут провести встречи с торговыми представителями РФ из 37 зарубежных стран на специальной бирже контактов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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