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Клепач не исключил банкротств части застройщиков на фоне высоких ставок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач не исключил банкротств строительных компаний в условиях высоких ставок Банка России. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах выставки «Иннопром».

Источник: Аргументы и факты

«Мы видим, что в строительстве отрицательная динамика, и застройщики в условиях дорогих денег. Часть из них, видимо, обанкротится», — сказал Клепач.

Выставка «Иннопром-2025» проходит в Екатеринбурге 7—10 июля, ее темой стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС — генеральный информационный партнер.