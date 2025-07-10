Клепач не исключил банкротств части застройщиков на фоне высоких ставок

«Мы видим, что в строительстве отрицательная динамика, и застройщики в условиях дорогих денег. Часть из них, видимо, обанкротится», — сказал Клепач.
Выставка «Иннопром-2025» проходит в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач не исключил банкротств строительных компаний в условиях высоких ставок Банка России. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах выставки «Иннопром».
«Мы видим, что в строительстве отрицательная динамика, и застройщики в условиях дорогих денег. Часть из них, видимо, обанкротится», — сказал Клепач.
Выставка «Иннопром-2025» проходит в Екатеринбурге