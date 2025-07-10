ФАС обнаружила нарушение закона о торговле со стороны X5 в Калининградской области

По данным антимонопольной службы, входящее в группу лиц федеральной сети ООО «Копейка-Москва», незаконно увеличило торговые площади в Ладушкинском городском округе, где доля компании уже превышала 25%.
В соответствии с положениями Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», торговым сетям запрещено приобретать или арендовать дополнительную торговую площадь в пределах конкретного административно-территориального образования, если их доля превышает 25% объема реализации продовольственных товаров в денежном выражении за прошедший финансовый год.
Территориальное управление ФАС России инициировало судебное разбирательство, подав иск в Арбитражный суд Калининградской области о признании договора аренды недействительным. Заседание по данному делу назначено на сентябрь 2025 года.
В службе отмечают, что соблюдение предельного порога доли торговых сетей на уровне не выше 25% способствует поддержанию конкурентной среды в муниципальных районах и городских округах, а также напрямую влияет на обеспечение ценовой доступности продовольственных товаров для населения.
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