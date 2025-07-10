Эксперт рассказала, сколько наличных нужно носить с собой

Напоминаем, что 25 июня 2025 года массовый сбой работы интернета затронул десятки регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую область, Пермский край, Алтайский край и другие. Пользователи сообщали об отсутствии доступа к сети, низкой скорости интернета, сбоях в работе банковских приложений и онлайн-сервисов.
«От перебоев со связью никто не застрахован. Но, маловероятно, что уровень безналичных платежей в торговле резко упадет. Подобного рода сбои в работе интернета, скорее всего, будут еще возникать по разным причинам, но, скорее всего, они будут носить краткосрочный характер. В результате это вряд ли приведет к значительному снижению уровня безналичных платежей», — говорит Софья Благова, к.э.н., преподаватель Института международных экономических связей.
По ее словам, в отдельных случаях при отсутствии интернета возможна безналичная оплата, но с задержкой или отказами в проведении платежей. Так, если платежный терминал подключен к сети передачи данных стационарно или через Wi-Fi-роутер, то оплата банковской картой возможна.
Экономист отмечает, что крупные сети магазинов чаще всего используют фиксированные интернет-каналы и способны обрабатывать платежи даже при ограничениях на мобильную передачу данных.
«Как показывает статистика за последние несколько лет, уровень безналичных платежей в отечественной торговле ежегодно увеличивается. За 2021 год доля безналичных платежей в розничном обороте России составила 73,4%, за 2022 год — 78,1%, за 2023 год — 83,4%, за 2024 год — 85,8%, в первом квартале 2025 года — 86,7%. Хотя в 2010 году уровень безналичных платежей составлял лишь 2%. Такая стремительная динамика объясняется рядом факторов, ключевым из которых, является удобство обслуживания покупателя в результате сокращения времени совершения покупки», — поясняет Благова.
Чтобы снизить риск возникновения негативных последствий от проблем с безналичной оплатой, эксперт рекомендует использовать наличные средства, сумма которых индивидуальна и зависит от покупательских потребностей.
«Желательно придерживаться лимита в размере 2−3 дневного расхода. По оценкам “Сбериндекса” средний расход россиянина в 2024 году составил 39500 рублей в месяц, следовательно, расход за 2−3 дня примерно составит от 2600 до 4000 рублей. Это и будет являться ориентиром для оценки среднего уровня наличных средств», — подводит итоги экономист.
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