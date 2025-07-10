Эксперт рассказала, сколько наличных нужно носить с собой

«Как показывает статистика за последние несколько лет, уровень безналичных платежей в отечественной торговле ежегодно увеличивается. За 2021 год доля безналичных платежей в розничном обороте России составила 73,4%, за 2022 год — 78,1%, за 2023 год — 83,4%, за 2024 год — 85,8%, в первом квартале 2025 года — 86,7%. Хотя в 2010 году уровень безналичных платежей составлял лишь 2%. Такая стремительная динамика объясняется рядом факторов, ключевым из которых, является удобство обслуживания покупателя в результате сокращения времени совершения покупки», — поясняет Благова.