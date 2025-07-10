Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью

Однако ряд опор уйдут до конца года, и к осени мы можем увидеть 82−85 рублей за доллар, а к декабрю — около 90, прогнозирует эксперт. Основное снижение ставки ЦБ может прийтись как раз на осень, платежный баланс ухудшится, а расходы бизнеса и граждан вырастут. Спрос на импорт тоже увеличится из-за сезонных факторов.