Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью

Сейчас рубль поддерживает сразу несколько факторов — от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ до геополитики и повышенного спроса на рублевый долг. Вдобавок импорт восстанавливается медленно из-за высоких ставок.
Однако ряд опор уйдут до конца года, и к осени мы можем увидеть 82−85 рублей за доллар, а к декабрю — около 90, прогнозирует эксперт. Основное снижение ставки ЦБ может прийтись как раз на осень, платежный баланс ухудшится, а расходы бизнеса и граждан вырастут. Спрос на импорт тоже увеличится из-за сезонных факторов.
«Движение валют вверх может начаться после июльского заседания ЦБ, представители регулятора не исключают по его итогам снижения ключевой ставки более чем на 100 б.п», — заключил Шепелев.