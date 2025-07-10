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Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пока рубль остается крепким вопреки прогнозам большинства аналитиков, но во втором полугодии ситуация изменится, рассказал агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Источник: © РИА Новости

Сейчас рубль поддерживает сразу несколько факторов — от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ до геополитики и повышенного спроса на рублевый долг. Вдобавок импорт восстанавливается медленно из-за высоких ставок.

Однако ряд опор уйдут до конца года, и к осени мы можем увидеть 82−85 рублей за доллар, а к декабрю — около 90, прогнозирует эксперт. Основное снижение ставки ЦБ может прийтись как раз на осень, платежный баланс ухудшится, а расходы бизнеса и граждан вырастут. Спрос на импорт тоже увеличится из-за сезонных факторов.

«Движение валют вверх может начаться после июльского заседания ЦБ, представители регулятора не исключают по его итогам снижения ключевой ставки более чем на 100 б.п», — заключил Шепелев.

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