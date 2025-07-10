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Экономист объяснила, почему кофе дешевеет в мире, но не в магазинах

Несмотря на падение биржевых цен на кофе, в магазинах он остается дорогим. Причины такого расхождения объяснила агентству «Прайм» доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, снижение стоимости фьючерсов на кофе связано прежде всего с рыночными условиями — объемами урожая, логистикой, пересмотром контрактов и общим настроем трейдеров. Однако на потребительские цены эти колебания влияют опосредованно и с заметным запозданием.

«Цены на сырьевых биржах в первую очередь касаются поставок сырья и полуфабрикатов. А вот кофе как готовый продукт не входит в число товаров, моментально реагирующих на изменения на бирже», — пояснила Лебединская.

Кроме того, на стоимость напитка в рознице в каждой стране в большей степени влияют внутренние факторы: логистика, налоги, аренда, маркетинг и спрос. Даже несмотря на то, что кофе является импортным товаром, рост его популярности и особенности локальных рынков делают маловероятным снижение цен вслед за мировыми.

«Даже если произойдет корректировка, она будет незначительной. Мировые тренды не всегда доходят до полки в магазине — особенно когда речь идёт о продуктах с высокой наценкой», — заключила экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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