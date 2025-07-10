Экономист объяснила, почему кофе дешевеет в мире, но не в магазинах

По ее словам, снижение стоимости фьючерсов на кофе связано прежде всего с рыночными условиями — объемами урожая, логистикой, пересмотром контрактов и общим настроем трейдеров. Однако на потребительские цены эти колебания влияют опосредованно и с заметным запозданием.
«Цены на сырьевых биржах в первую очередь касаются поставок сырья и полуфабрикатов. А вот кофе как готовый продукт не входит в число товаров, моментально реагирующих на изменения на бирже», — пояснила Лебединская.
Кроме того, на стоимость напитка в рознице в каждой стране в большей степени влияют внутренние факторы: логистика, налоги, аренда, маркетинг и спрос. Даже несмотря на то, что кофе является импортным товаром, рост его популярности и особенности локальных рынков делают маловероятным снижение цен вслед за мировыми.
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