Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты обеспокоены аномально низкими ценами на закупку яиц

Закупочные цены на куриные яйца упали до 30 рублей при себестоимости в 60 рублей, что создаёт угрозу сокращения поголовья кур-несушек. Об этом замглавы комитета по аграрным вопросам Госдумы Юлия Оглоблина сообщила в запросе, направленном в Росптицесоюз.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутаты предупредили, что такая ситуация может привести к резкому росту цен к Новому году. При этом в розничных сетях, где еще недавно десяток яиц стоил минимум 120 рублей, стоимость упала почти вчетверо.

Депутаты Государственной Думы выразили тревогу в связи с крайне низкими закупочными ценами на куриное яйцо, которые опустились до 30 рублей при себестоимости в 60 рублей. Опасения связаны с тем, что птицефабрики могут начать массовый забой кур-несушек, что к Новому году спровоцирует новый скачок цен.

Замглавы комитета по аграрным вопросам Госдумы Юлия Оглоблина направила письмо на имя гендиректора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой с просьбой предоставить данные о текущих условиях поставки яиц. Это необходимо для изучения ситуации и принятия оперативных мер, отметила депутат.

Представитель Росптицесоюза подтвердил Forbes получение письма, добавив, что уже начата работа с птицефабриками и будет проведен, как минимум, опрос участников рынка.

Источник в отрасли подтвердил актуальность проблемы продажи яиц ниже себестоимости. По его словам, 9 июля прошло совещание с участием Минпромторга, Минсельхоза, ФАС и птицеводческих предприятий, где обсуждались возможные решения.

Алексей Бурмистров, член совета директоров птицефабрики «Авангард», сообщил Forbes, что уже несколько месяцев яйца продаются значительно дешевле себестоимости.

«Цену диктуют покупатели — ретейл, оптовики, переработчики. И они понимают, что яйцо уже произведено, средства потрачены, и компании, пытаясь выручить хоть что-то за продукцию, которая у них лежит (а она скоропортящаяся), идут даже на продажу в убыток», — отметил он. И добавил: «Каждый следующий шаг на торгах идет в минус, опуская цену».

Птицефабрики, включая «Авангард», уже начали преждевременный забой птицы, но это скорректировало цены лишь на 5−10 рублей. «Никто не будет останавливать инвестпроекты, крупные компании запускают новые площадки, какие-то откроются через год, и мы получим еще больший переизбыток, который будет продолжать активно давить на цены», — подчеркнул Бурмистров.

Константин Корнеев, исполнительный директор консалтинговой компании «Ринкон», отметил, что переизбыток возник не только из-за новых мощностей, но и из-за восстановления работы предприятий, пострадавших от болезней птиц, а также снижения спроса со стороны переработчиков, включая кондитеров. «Чуть лучше обстоят дела у птицефабрик с долгосрочными контрактами с ретейлом, так как они заключаются обычно лишь на несколько месяцев», — сказал он.

В рознице яйца продаются по низким ценам уже третью неделю. «На продуктовом рынке шок. Яйца, еще недавно бившие все рекорды и которых дешевле 120 рублей за десяток было не найти, внезапно появились во многих магазинах по удивительно низким ценам», — писала 20 июня «Фонтанка.ру». В крупных сетях десяток яиц можно купить за 45 рублей, а в дискаунтерах — всего за 26 рублей, отмечает издание.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Себестоимость: виды и способы снижения
Для получения прибыли следует учитывать целый ряд факторов и обстоятельств. Один из самых важных — себестоимость продукции. Рассмотрим вместе с экспертом, что это такое, способы расчета и методы снижения этого показателя.
Читать дальше