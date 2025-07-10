Депутаты обеспокоены аномально низкими ценами на закупку яиц

Константин Корнеев, исполнительный директор консалтинговой компании «Ринкон», отметил, что переизбыток возник не только из-за новых мощностей, но и из-за восстановления работы предприятий, пострадавших от болезней птиц, а также снижения спроса со стороны переработчиков, включая кондитеров. «Чуть лучше обстоят дела у птицефабрик с долгосрочными контрактами с ретейлом, так как они заключаются обычно лишь на несколько месяцев», — сказал он.