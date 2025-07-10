Депутаты обеспокоены аномально низкими ценами на закупку яиц

Депутаты предупредили, что такая ситуация может привести к резкому росту цен к Новому году. При этом в розничных сетях, где еще недавно десяток яиц стоил минимум 120 рублей, стоимость упала почти вчетверо.
Депутаты Государственной Думы выразили тревогу в связи с крайне низкими закупочными ценами на куриное яйцо, которые опустились до 30 рублей при себестоимости в 60 рублей. Опасения связаны с тем, что птицефабрики могут начать массовый забой кур-несушек, что к Новому году спровоцирует новый скачок цен.
Замглавы комитета по аграрным вопросам Госдумы Юлия Оглоблина направила письмо на имя гендиректора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой с просьбой предоставить данные о текущих условиях поставки яиц. Это необходимо для изучения ситуации и принятия оперативных мер, отметила депутат.
Представитель Росптицесоюза подтвердил Forbes получение письма, добавив, что уже начата работа с птицефабриками и будет проведен, как минимум, опрос участников рынка.
Источник в отрасли подтвердил актуальность проблемы продажи яиц ниже себестоимости. По его словам, 9 июля прошло совещание с участием Минпромторга, Минсельхоза, ФАС и птицеводческих предприятий, где обсуждались возможные решения.
Алексей Бурмистров, член совета директоров птицефабрики «Авангард», сообщил Forbes, что уже несколько месяцев яйца продаются значительно дешевле себестоимости.
«Цену диктуют покупатели — ретейл, оптовики, переработчики. И они понимают, что яйцо уже произведено, средства потрачены, и компании, пытаясь выручить хоть что-то за продукцию, которая у них лежит (а она скоропортящаяся), идут даже на продажу в убыток», — отметил он. И добавил: «Каждый следующий шаг на торгах идет в минус, опуская цену».
Птицефабрики, включая «Авангард», уже начали преждевременный забой птицы, но это скорректировало цены лишь на 5−10 рублей. «Никто не будет останавливать инвестпроекты, крупные компании запускают новые площадки, какие-то откроются через год, и мы получим еще больший переизбыток, который будет продолжать активно давить на цены», — подчеркнул Бурмистров.
Константин Корнеев, исполнительный директор консалтинговой компании «Ринкон», отметил, что переизбыток возник не только из-за новых мощностей, но и из-за восстановления работы предприятий, пострадавших от болезней птиц, а также снижения спроса со стороны переработчиков, включая кондитеров. «Чуть лучше обстоят дела у птицефабрик с долгосрочными контрактами с ретейлом, так как они заключаются обычно лишь на несколько месяцев», — сказал он.
В рознице яйца продаются по низким ценам уже третью неделю. «На продуктовом рынке шок. Яйца, еще недавно бившие все рекорды и которых дешевле 120 рублей за десяток было не найти, внезапно появились во многих магазинах по удивительно низким ценам», — писала 20 июня «Фонтанка.ру». В крупных сетях десяток яиц можно купить за 45 рублей, а в дискаунтерах — всего за 26 рублей, отмечает издание.
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