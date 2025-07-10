Адвокат перечислила, когда и кто может не платить взносы на капремонт

Существуют льготы по взносам на капитальный ремонт. Так, пенсионеры старше 70 лет — 50% от взноса. Тут есть условия — не работают, живут одни или только с неработающими пенсионерами/инвалидами. Пенсионеры старше 80 лет — 100% освобождение от взноса. Инвалиды I и II групп — 50% от взноса. Другие категории (с поправкой на регион) — ветераны труда, инвалиды и участники войны, многодетные семьи.