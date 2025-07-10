Адвокат перечислила, когда и кто может не платить взносы на капремонт

«Например, жильцы новостроек освобождаются от взносов на капитальный ремонт. Срок освобождения варьируется от региона к региону. Например, Москва, Петербург — 8 месяцев, Липецкая область — 5 лет. В этот период ответственность за устранение строительных дефектов и проведение капитального ремонта лежит на застройщике и гарантийных организациях», — рассказала она Газете.Ru.
Если собственники полностью оплатили капитальный ремонт за свой счет, без привлечения средств регионального оператора, они вправе подать заявление в региональный фонд капремонта о приостановке взносов на определенный срок.
«В некоторых регионах существуют программы, предусматривающие льготы или освобождение от уплаты взносов для определенных категорий домов — например, памятников архитектуры или домов, финансируемых из других бюджетных источников. Такие случаи являются редкими и требуют подтверждения в региональных нормативных актах», — отметила адвокат.
Капитальный ремонт остается обязательной процедурой для эксплуатируемых зданий, поскольку со временем возникает необходимость в обновлении инженерных коммуникаций, восстановлении фасада, замене кровли и других конструктивных элементов.
«Капитальный ремонт — это не только требование закона, но и необходимость для поддержания безопасности и комфортных условий проживания. Общее собрание собственников может обсуждать сроки и перечень работ, а также выбирать подрядчиков, но не вправе полностью отменить капитальный ремонт или отказаться от него без веских оснований», — добавила эксперт.
Хотя полностью отказаться от взносов нельзя, закон позволяет снизить финансовую нагрузку. Для этого нужно активно участвовать в собраниях собственников, контролировать расходы управляющей компании, проверять отчеты регионального оператора и жаловаться в надзорные органы при нарушениях.
«Эффективным механизмом является организация ТСЖ, которое открывает личный специальный счет и само распоряжается полученными взносами. Если есть доказательства, что взносы начислены с нарушениями, например, неправильно рассчитаны площади или работы выполнены с браком, собственники могут подать иск в суд», — подчеркнула адвокат.
Существуют льготы по взносам на капитальный ремонт. Так, пенсионеры старше 70 лет — 50% от взноса. Тут есть условия — не работают, живут одни или только с неработающими пенсионерами/инвалидами. Пенсионеры старше 80 лет — 100% освобождение от взноса. Инвалиды I и II групп — 50% от взноса. Другие категории (с поправкой на регион) — ветераны труда, инвалиды и участники войны, многодетные семьи.
«Неуплата взносов на капитальный ремонт без законных оснований ведет к начислению пеней (до 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки), взысканию задолженности через суд, возможному ограничению регистрации сделок с недвижимостью, потере права голоса на общих собраниях до погашения долгов. Поэтому попытки “проскочить” без оплаты часто оборачиваются штрафными санкциями», — подвела итог адвокат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».