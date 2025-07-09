Опрос показал, как устроена личная экономика россиян в 2025 году

Как распределяются доходы?
Больше половины респондентов (51,7%) зарабатывают от 30 000 до 100 000 рублей в месяц. Из них 26,2% получают от 30 000 до 60 000, а 25,5% — от 60 000 до 100 000. Эти суммы позволяют удовлетворить базовые потребности, однако почти не оставляют возможности для накоплений и инвестиций.
До 30 000 рублей зарабатывают 14,5% опрошенных — в основном это студенты, пенсионеры и жители регионов с невысокими зарплатами. Выше среднего уровня — 16,1% респондентов (с зарплатой от 100 000 до 150 000 рублей), еще 13,2% — в диапазоне 150 000−300 000. Небольшая часть людей зарабатывает от 500 000 до 600 000 рублей, а 3,2% предпочли не раскрывать информацию о своих заработках.
Почти 80% россиян получают основной доход с постоянной работы по найму. Только 3,4% живут за счет собственного бизнеса, а 2,9% — с фриланса или подработок. У 10,4% основным источником дохода являются пенсии и социальные выплаты. Предприниматели и люди с иной формой занятости остались в меньшинстве.
Тратить и копить
Главная статья расходов — продукты питания: 30% семейных бюджетов уходит именно на них. Далее следуют коммунальные услуги (23%), медицина (12,7%), одежда и обувь (9,3%). 9,1% бюджета приходится на выплату кредитов, а 5,8% — на аренду жилья или ипотеку. На развлечения и отдых остаётся лишь 5,6%, на образование — 3%, и ещё 1,2% указали другие расходы: транспорт, помощь родственникам и прочее. Структура расходов показывает, что главный приоритет — удовлетворение базовых потребностей.
Финансовая устойчивость — больная тема для многих домохозяйств. Только 23% россиян признались, что регулярно откладывают деньги. Еще 25,1% делают это нерегулярно — то, что остается после обязательных трат. 30,4% не имеют возможности накопить вовсе, а 13,8% приходится жить от зарплаты до зарплаты. У 6,2% ситуация особенно острая — они вынуждены закрывать семейный бюджет за счет кредитов.
На что пойдут дополнительные доходы?
Если бы респонденты получили дополнительные деньги, то 23,5% опрашиваемых в первую очередь закрыли бы долги и кредиты, 17% потратили бы на отпуск, 14,9% вложили бы в улучшение жилищных условий, а 13% — в инвестиции.
11,7% направили бы деньги на свое здоровье, 9% потратили лишний доход на крупные покупки (технику, автомобиль), 4,7% помогли бы близким, а 1,2% инвестировали бы в саморазвитие. Также респонденты в ответах упоминали ремонт, помощь приютам и траты на детей.
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