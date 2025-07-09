Опрос показал, как устроена личная экономика россиян в 2025 году

Больше половины респондентов (51,7%) зарабатывают от 30 000 до 100 000 рублей в месяц. Из них 26,2% получают от 30 000 до 60 000, а 25,5% — от 60 000 до 100 000. Эти суммы позволяют удовлетворить базовые потребности, однако почти не оставляют возможности для накоплений и инвестиций.