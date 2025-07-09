Володин призвал МЭР к решениям из-за роста объемов пальмового масла в продуктах

«Эта тема не раз уже в Государственной Думе поднималась. Более того, мы инициировали отмену льготного режима налогообложения пальмового масла. Ранее пальмовое масло облагалось налогом как детское питание. Депутаты выступили с инициативой, и был принят федеральный закон по отмене этого льготного налогообложения», — заявил Володин в ходе обсуждения вопроса о регулировании платформенной экономики после того, как депутаты подняли вопрос о большом количестве пальмового масла на маркетплейсах.
«Мы видим, что на рынок пальмовое масло поступает все в больших объемах. Его используют для приготовления пищевых продуктов. И особенно это те продукты, которые потребляют дети. Это и мороженое, конфеты», — отметил Володин. «Давайте все-таки переводить этот разговор в конкретные решения», — обратился он к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
Со стороны министерства должны быть конкретные предложения, поскольку оно отвечает за внешнеэкономическую политику, а пальмовое масло — это импортный товар, указал председатель Госдумы. «Давайте подумаем и поручим этот вопрос комитету по контролю. У нас комитет по контролю отвечает за взаимодействие с правительством. И поручим этот вопрос комитету по вопросам семьи, отцовства, материнства, детства. Все-таки это касается детей», — сказал Володин, отметил, что другие комитеты Госдумы, в частности, комитет по охране здоровья, также присоединятся к этой работе.
Он добавил, что необходимо ответить на вопрос — несет ли этот продукт пользу или вред, или немаловажное значение имеет его качественная составляющая.