Володин призвал МЭР к решениям из-за роста объемов пальмового масла в продуктах

Со стороны министерства должны быть конкретные предложения, поскольку оно отвечает за внешнеэкономическую политику, а пальмовое масло — это импортный товар, указал председатель Госдумы. «Давайте подумаем и поручим этот вопрос комитету по контролю. У нас комитет по контролю отвечает за взаимодействие с правительством. И поручим этот вопрос комитету по вопросам семьи, отцовства, материнства, детства. Все-таки это касается детей», — сказал Володин, отметил, что другие комитеты Госдумы, в частности, комитет по охране здоровья, также присоединятся к этой работе.