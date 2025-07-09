Владелец пояснил ситуацию с возобновлением работы аэропорта Краснодара

Аэропорт Краснодара не работает с 2022 года. Он входит в число 11 авиагаваней Юга и Центральной России, которые были закрыты Росавиацией в связи с началом военной операции России на Украине. Помимо Краснодара и Геленджика это аэропорты Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте, воздушная гавань начала снова принимать и отправлять рейсы в мае 2024 года.