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В России уточнили условия для повышения МРОТ до 60 тысяч рублей

Повышение МРОТ до 60 тысяч рублей сейчас нереалистично. Такой шаг потребует кардинальной перестройки экономической модели страны, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По ее словам, подобный шаг потребует фундаментальных изменений в экономике и дополнительных источников финансирования, которых сейчас в бюджете нет.

«Можно, конечно, напечатать деньги. Но с 90-х годов мы стараемся к этому не прибегать. Сегодня реально можно рассчитывать на МРОТ в размере 35 тысяч рублей к 2030 году — мы предпринимаем для этого последовательные шаги», — отметила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что повышение МРОТ должно быть экономически обоснованным. Чтобы платить 60 тысяч рублей даже за неквалифицированный труд, страна должна генерировать значительно больше доходов.

Кроме того, МРОТ — это базовая планка для самой низкооплачиваемой работы. «Если условная уборщица получает 60 тысяч рублей, сколько должен зарабатывать инженер? Высококлассный токарь? Придется перестраивать всю экономику, а в бюджете денег для этого нет», — пояснила парламентарий.

По ее словам, на данном этапе приоритет — постепенное увеличение доходов населения в пределах возможностей бюджета, а не резкие популистские меры, которые могут подорвать финансовую стабильность.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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