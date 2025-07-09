В России уточнили условия для повышения МРОТ до 60 тысяч рублей

По ее словам, подобный шаг потребует фундаментальных изменений в экономике и дополнительных источников финансирования, которых сейчас в бюджете нет.
Депутат подчеркнула, что повышение МРОТ должно быть экономически обоснованным. Чтобы платить 60 тысяч рублей даже за неквалифицированный труд, страна должна генерировать значительно больше доходов.
Кроме того, МРОТ — это базовая планка для самой низкооплачиваемой работы. «Если условная уборщица получает 60 тысяч рублей, сколько должен зарабатывать инженер? Высококлассный токарь? Придется перестраивать всю экономику, а в бюджете денег для этого нет», — пояснила парламентарий.
По ее словам, на данном этапе приоритет — постепенное увеличение доходов населения в пределах возможностей бюджета, а не резкие популистские меры, которые могут подорвать финансовую стабильность.
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