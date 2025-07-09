СМИ: в Финляндии санкции привели к росту торговли рублями без посредников

Весной 2022 года после начала СВО на Украине банковские переводы между двумя странами прекратились из-за введенных Хельсинки санкций. Это вызвало трудности у тех, кому нужно было переводить деньги, например, родственникам по другую сторону границы.
«В русскоязычном Telegram-канале идет оживленная торговля рублями и евро. Здесь продавцы и покупатели рублей и евро, а иногда и украинских гривен, встречаются и договариваются об обмене валюты без банков и других посредников», — пишет издание.
По его данным, там насчитывается порядка 24 тысяч пользователей со всей страны, при этом основная активность, согласно объявлениям, сосредоточена в Хельсинки и окрестностях.
Как заявили представители финансовой разведки Финляндии, сделки по обмену валюты между гражданами не подлежат официальному мониторингу со стороны регулирующих органов.