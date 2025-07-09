В два счетчика: стоимость поездки на такси в Москве за год выросла до 70%

Стоимость поездки в такси по ряду направлений в Москве выросла до 70% за год, подсчитали «Известия». По данным Росстата, цена за 1 км поездки в такси с мая прошлого года по май 2025-го в Москве выросла на 30,8%. В «Яндекс Такси» утверждают, что рост составил лишь 16%. При этом компания оперирует средними данными сразу по двум регионам — по стоимости поездок в столице и области. Аналитический центр при правительстве насчитал подорожание в столице на 25,2% за 2024 год. Разобраться с ценообразованием крайне сложно. Несмотря на фиксированные тарифы агрегаторов, цены разгоняются системой автоматически из-за повышенного спроса. Одна из причин — отток водителей: средняя продолжительность работы таксиста составила 8−10 месяцев. ФАС проводит проверки агрегаторов в 85 регионах.
Почему выросли цены на поездки в такси
Пассажиры фиксируют заметное повышение цен на услуги такси за год. «Известия» проверили и выяснили, что стоимость поездки при использовании сервисов агрегаторов в июне в сравнении с тем же периодом 2024-го выросла по некоторым направлениям до 70%. В основу сравнения брались одни и те же тарифы, например, сравнивался «эконом» с «экономом» или «комфорт» с «комфортом», один и тот же адрес поездки, примерно то же время, а также учитывался повышающий коэффициент. Он, как правило, применяется в случае повышенного спроса из-за плохой погоды, трафика, наличия машин в том или ином месте и так далее.
Похожие данные приводят и источники редакции в корпоративном парке одной из крупных компаний.
— Цены за фиксированные поездки иногда вырастают в два раза и более по отношению к периоду годичной давности, — сообщили там. — Мы пытались выявить закономерность в таком разбросе, но задача оказалась нелегкой.
По данным Росстата, цена за 1 км поездки в такси с мая прошлого года по май 2025-го в Москве выросла на 30,8%, а в Московской области — на 35%. Пик увеличения стоимости пришелся на конец 2024-го. Аналитический центр при правительстве еще в конце прошлого года насчитал подорожание в столице на 25,2% за год. В «Яндекс Такси» редакции сказали, что представленные «Известиями» данные не соответствуют действительности. Сравнение цен по нескольким поездкам не отражает реальную динамику рынка. Там привели свои расчеты — по данным сервиса, в Московской области (включая Москву) средняя стоимость минуты поднялась на 16%.
— Цены на такси зависят от баланса спроса и предложения в каждой конкретной локации и моменте времени, — рассказали в пресс-службе компании.
Там пояснили, что даже в одно и то же время в разные дни баланс может сильно различаться, влияя на конечную стоимость поездки, — рядом не оказывается свободных машин для всех желающих уехать. В зависимости от баланса спроса и предложения может срабатывать повышающий коэффициент. Он автоматически рассчитывается под конкретную ситуацию и тоже может быть разным, отметили в агрегаторе.
На баланс спроса и предложения и динамику стоимости напрямую влияет количество автомобилей в рейсах. Чем их меньше, тем стремительнее растут цены, рассказали «Известиям» источники в нескольких крупных таксопарках. Машин становится всё меньше — на это влияет неподъемный лизинг и таксопарки просто отказываются от части авто.
По данным департамента транспорта Москвы, на которые ссылаются в такси «Шоколад», в мае 2025 года в КИС «АРТ» (комплексная информационная система «Аналитика работы такси») зарегистрировано более 422 тыс. водителей, но работают в столице и области только 150 тыс.
По данным компании, продолжительность работы шофера-арендатора — 8−10 месяцев, а прогнозируемый отток из отрасли до середины 2026 года составит дополнительно 10%. Как следствие, может усугубиться кадровый голод и простой автомобилей, рассказал «Известиям» инвестор «Шоколада» Спартак Заболотский.
— На отток водителей влияют сложная процедура допуска водителей к работе и низкий заработок, — отметил «Известиям» член Общественного совета по развитию такси (ОСРТ) и руководитель таксопарка «495» Андрей Капитан.
Для сотрудников требуется получение ID перевозчика, регистрация в системе КИС «АРТ», обязательная аттестация, наличие справки об отсутствии судимости (срок получения в ведомстве до 30 дней), статус самозанятого или ИП. Водителей не хватает, машины простаивают, из-за чего цена за поездку увеличивается, отмечает участник рынка. Многие транспортные средства выбывают из парков из-за высоких расходов на лизинг.
В такси «Шоколад» сообщили, что за 12 месяцев в Москве количество машин, вновь добавленных в диспетчерские, упало более чем в два раза. По данным с февраля по апрель 2024 года, новых автомобилей в реестре такси зарегистрировано 13 576 штук, а за аналогичный период 2025-го — 6798 машин. Всё это создает дефицит предложения в самом популярном сегменте перевозок «эконом», который сейчас приближается к 10%.
Ситуация приводит к тому, что водители не могут выполнять все заказы. Если на одну машину приходится по несколько вызовов, то цифровой сервис агрегатора автоматически поднимает стоимость. Пассажиры фиксируют рост цен и зачастую отказываются от поездки.
Из чего складывается цена поездок в такси
В «Яндекс Такси» «Известиям» привели пример ценообразования. Путь от Ленинградского проспекта до Тропарево без пробок занимает около получаса — не в час пик можно доехать с работы примерно за 900 рублей. Если в середине дня в офисе прошла встреча для будущих сотрудников и они одновременно заказывают такси, то спрос может превысить предложение и рядом не окажется достаточно водителей. Тогда поездка в Тропарево может стоить уже 1300 рублей, отметили в сервисе.
Когда все сотрудники будут уезжать из офиса в пятницу вечером при загруженных дорогах, то поездка из офиса домой может занять уже 45 минут, а стоить — 1700 рублей, отметили в «Яндекс Такси». Рост цены в этой схеме достигает 44−89%, подсчитали «Известия».
При этом агрегатор предлагает не учитывать ценообразование в период повышенного спроса. Между тем такие периоды фактически формируют работу перевозчиков и составляют скрытый сегмент ценообразования, трудно просчитываемый для статистики.
Как рассказал «Известиям» источник в отрасли, ранее информация о включении повышающих коэффициентов в ценообразование не отображалась у пользователей. Сейчас ее можно посмотреть, но закрыты данные о размере коэффициентов и алгоритмах их работы.
В «Яндекс Такси» отмечают, что сравнение поездок по одному и тому же маршруту может вводить в заблуждение из-за дорожной ситуации, погодных условий и других внешних факторов, которые способны значительно влиять на продолжительность и стоимость поездки. Агрегатор рассчитывает рост цен по средней стоимости одной минуты поездки с учетом всех тарифов, кроме корпоративных. Такой метод оценки учитывает все влияющие на конечную стоимость поездки факторы, например сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток, добавили там.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали «Известиям», что изучают ценообразование «Яндекс Такси». Ранее служба направила запросы 344 агрегаторам в 85 регионах страны. В настоящий момент ФАС ведет работу по актуализации анализа рынка, добавили в ведомстве.
«Известия» направили запросы в Минтранс, Ространснадзор, агрегаторам и легковым перевозчикам.
Как снизить цены на такси
На восполнение кадрового голода, притока водителей в отрасль влияет исключительно рост заработка водителя в час, рассказал «Известиям» источник в одном из таксопарков. При росте расходов таксопарков комиссия агрегатора за заказ по-прежнему высока. Сервис забирает почти четверть заработка перевозчиков.
По данным «Яндекс Такси», комиссия у них фиксированная — в процентах от стоимости заказа. Например, с каждого заказа в тарифе «эконом» в Москве водитель платит сервису 22% комиссии (включая НДС). В других городах и других тарифах комиссия другая, сообщил агрегатор.
— Предложение услуги такси в мегаполисах, где основной является таксопарковая модель рынка, административно ограничено количеством автомобилей в парках и числом их арендаторов, — рассказал «Известиям» директор управляющей организации сервиса «Максим» Максим Шушарин.
По данным пресс-службы компании, у частников в регионах рост цены на поездку составил порядка 5% за год.
В периоды резкого увеличения заказов, то есть в часы пик, непогоду, праздники, предложение не может увеличиться, поэтому часть спроса отсекается путем кратного повышения цены, отметил Максим Шушарин. По его мнению, единственный способ сдерживать стоимость — это подключать к работе частных водителей с личными автомобилями, которых в Москве меньшинство. Они сейчас отсечены от рынка требованиями закона о такси, добавил он.