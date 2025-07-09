В два счетчика: стоимость поездки на такси в Москве за год выросла до 70%

Пассажиры фиксируют заметное повышение цен на услуги такси за год. «Известия» проверили и выяснили, что стоимость поездки при использовании сервисов агрегаторов в июне в сравнении с тем же периодом 2024-го выросла по некоторым направлениям до 70%. В основу сравнения брались одни и те же тарифы, например, сравнивался «эконом» с «экономом» или «комфорт» с «комфортом», один и тот же адрес поездки, примерно то же время, а также учитывался повышающий коэффициент. Он, как правило, применяется в случае повышенного спроса из-за плохой погоды, трафика, наличия машин в том или ином месте и так далее.