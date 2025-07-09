Tether хранит 80 тонн золота в собственном хранилище в Швейцарии

По заявлению генерального директора компании Паоло Ардоино, хранилище золота Tether является «самым безопасным в мире», его точное местоположение и дата открытия остаются в тайне.
Bloomberg отмечает, что практически весь объем золота находится в активе самой Tether, что позволяет компании войти в число крупнейших частных держателей этого металла в мире, отмечают отраслевые аналитики. В компании объясняют такую стратегию ростом спроса на золото со стороны центробанков стран БРИКС и желанием оптимизировать издержки, в том числе за счет снижения комиссий сторонних кастодианов.
По данным Всемирного золотого совета на 31 марта 2025 года, объем золотых резервов Tether достигает 80 тонн — это превышает национальные запасы таких стран, как Австралия, Чехия и Аргентина. Для сравнения, крупнейший биржевой золотой фонд SPDR Gold Trust располагает почти 950 тоннами металла.
Помимо основного стейблкоина, привязанного к доллару, Tether эмитирует и токен XAUT, курс которого зафиксирован относительно золота. Каждый токен обеспечен одной унцией металла, который можно получить в Швейцарии.
Согласно отчету о резервах за первый квартал 2025 года, на драгоценные металлы приходится 4,46% от общей структуры резервов Tether (6,66 млрд долларов при общем объеме 149,27 млрд долларов). Крупнейшую долю активов компании составляют казначейские облигации США в размере 98,5 млрд долларов.
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