Силуанов выступил за контроль вместо национализации золотодобычи

По мнению прокуратуры, Струков в 1997 году установил контроль над госпредприятием «Южуралзолото», когда был назначен директором компании при челябинском губернаторе Петре Сумине (занимал пост с 1997 по 2010 год). Южуралзолото’было преобразовано в ОАО, а затем — через процедуру банкротства — перешло подконтрольной Струкову структуре ПАО «Южуралзолото Группа Компаний». Активы предприятия были выведены в пользу нового юрлица, где Струков сохранил ключевые управленческие позиции. В 2022 году доля в ЮГК была оформлена на кипрскую компанию Ugold Limited, номинальным владельцем которой значилась его дочь. После возврата акций в российскую юрисдикцию они вновь были зарегистрированы на Струкова.