СМИ: рынок банковских долгов столкнулся с необычной ситуацией

В расчет включены сведения со всех электронных торговых площадок, а также прямые продажи, говорится отчете «Первого клиентского бюро» (ПКБ) и сервиса ID Collect, с которым ознакомились «Ведомости». По данным исследования, общий объем закрытых сделок за этот период вырос на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 142,7 млрд рублей.