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СМИ: рынок банковских долгов столкнулся с необычной ситуацией

В расчет включены сведения со всех электронных торговых площадок, а также прямые продажи, говорится отчете «Первого клиентского бюро» (ПКБ) и сервиса ID Collect, с которым ознакомились «Ведомости». По данным исследования, общий объем закрытых сделок за этот период вырос на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 142,7 млрд рублей.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Shutterstock

В первом полугодии текущего года отечественные банки существенно увеличили объемы реализации просроченной задолженности коллекторам. На рынке наблюдается аномальная динамика: несмотря на значительный рост объемов закрытых сделок, стоимость портфелей демонстрирует снижение, отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

Как подчеркивает генеральный директор ID Collect Александр Васильев, обычно повышение объемов сопровождается ростом цен из-за повышенной конкуренции между покупателями. Согласно исследованию, в январе — марте средневзвешенная цена портфелей составила 6,6% от суммы основного долга, тогда как во втором квартале показатель снизился до 4,73%.

Тенденция к удешевлению портфелей подтверждается и статистикой электронной торговой площадки «Рынок долгов»: по итогам первого полугодия 2025 года средняя цена на портфели оказалась на 34% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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