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Россиянам разъяснили, как получить накопительную часть пенсии

Россияне — мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет — могут забрать накопительную часть пенсии. Об этом рассказал агентству «Прайм» кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Накопительная часть пенсии, которая формировалась за счет взносов работодателей с 2002 года, по-прежнему представляет собой дополнительную выплату к основной пенсии. С 2014 года действует мораторий на формирование новых накоплений, и данный порядок сохраняется, подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что граждане по-прежнему имеют возможность получить средства, уже накопленные на их счетах. Размер накопительной части можно узнать через портал Госуслуг, а также обратившись в Социальный фонд России (СФР), МФЦ или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

«Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты», — отметил Гиринский.

Для оформления получения накопительной части пенсии гражданам следует обратиться в Социальный фонд России или соответствующий НПФ в случае, если средства аккумулировались там.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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